與姊一起刮私處毛！弟自爆「還幫做1羞事」 網驚呆：刷新三觀

先前一名20歲的男網友自爆會和妹妹一起洗澡，引發熱烈討論。對此，有另一名男網友透露，自己會和姊姊一起刮陰毛，且兩人都有伴侶，因此他認為「和妹妹一起洗澡這種事真的沒什麼大不了」。

該名男網友在《Dcard》以「跟姊姊一起刮陰毛」為題發文，提到他和姊姊到大學還會一起刮陰毛，「因為我們兩個都有除毛的習慣，有時候會借對方還沒用過的刮鬍刀一起刮」。原PO接著說，家裡只有一間沒有乾濕分離的浴室，常常是有一個人洗澡，另一個人在旁邊刷牙，但不會同時洗澡和上廁所。

此外，原PO也透露，姊姊個性開放，就連挑選按摩棒的品牌還會參考他的意見，請他幫忙挑選形狀，「我有女友，姊姊有男友，我很確定對彼此沒感覺，跟妹妹一起洗澡這種事真的沒什麼大不了」。

文章曝光後，網友紛紛驚呼「SOD又有新題材囉」、「謝謝你臺大哥，我的三觀超人」、「果然能上頂大的都不是一般人」、「大開眼界了」、「我怎麼覺得是反串」；但也有人認為「沒什麼好噁的好嗎...覺得噁的，你們難道對家人有性慾？」、「接受就接受，不接受不用在那邊噁，開心就好」、「還好吧...代表關係好啊，很多家庭關係都很不好欸，看到你像看到仇人一樣」。