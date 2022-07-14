夫妻月薪近10萬！付房貸+養2孩還存3桶金 網佩服：怎辦到

隨著物價和房價持續飆漲，不少家庭的經濟負擔也日益加重，除了每個月的必要支出外，若還能順利存到錢，可以說是相當不簡單。日前一名網友在網路上發文，透露自己和老公是雙薪家庭，同時還有房貸和兩個國小的孩子，但六年來已經存到第三桶金，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「好厲害！」

日前一名網友在臉書「匿名公社」發文，原PO提到自己和老公都有在上班，兩人月收接近十萬元，而且兩個孩子都已經上國小，而目前的房子還在貸款中，需要繳20年。除此之外，原PO透露六年以來已經存到第三桶金，「一桶金當做緊急預備金，第二桶金當做投資基金，第三桶金有點猶豫要買第二間房付頭期當收租還是先定存」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「四口之家一個月10萬，6年能存3桶金，難以想像」、「好厲害！四人一個月10萬還有貸款，竟然還能6年存300萬」、「很難想像一個家庭開銷只有5萬還要付房貸」、「好厲害，2個人10萬、養2個小孩，在有房貸的狀況下還能存3桶金」。

另外，也有網友提供建議，「買房，買在哪都沒關係，重點要觀察好後面有漲勢的」、「我會先繳房貸，付清了再來投資」、「錢存銀行會被通膨吃掉，建議合理投資比較實在」、「錢留著養老，房子讓小孩自己想辦法買，現在貸的起兩間，不代表每個月都貸的起」。