快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

夫妻月薪近10萬！付房貸+養2孩還存3桶金 網佩服：怎辦到

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和老公6年存到三桶金。 示意圖／ingimage
原PO和老公6年存到三桶金。 示意圖／ingimage

隨著物價和房價持續飆漲，不少家庭的經濟負擔也日益加重，除了每個月的必要支出外，若還能順利存到錢，可以說是相當不簡單。日前一名網友在網路上發文，透露自己和老公是雙薪家庭，同時還有房貸和兩個國小的孩子，但六年來已經存到第三桶金，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「好厲害！」

日前一名網友在臉書「匿名公社」發文，原PO提到自己和老公都有在上班，兩人月收接近十萬元，而且兩個孩子都已經上國小，而目前的房子還在貸款中，需要繳20年。除此之外，原PO透露六年以來已經存到第三桶金，「一桶金當做緊急預備金，第二桶金當做投資基金，第三桶金有點猶豫要買第二間房付頭期當收租還是先定存」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「四口之家一個月10萬，6年能存3桶金，難以想像」、「好厲害！四人一個月10萬還有貸款，竟然還能6年存300萬」、「很難想像一個家庭開銷只有5萬還要付房貸」、「好厲害，2個人10萬、養2個小孩，在有房貸的狀況下還能存3桶金」。

另外，也有網友提供建議，「買房，買在哪都沒關係，重點要觀察好後面有漲勢的」、「我會先繳房貸，付清了再來投資」、「錢存銀行會被通膨吃掉，建議合理投資比較實在」、「錢留著養老，房子讓小孩自己想辦法買，現在貸的起兩間，不代表每個月都貸的起」。

通膨

延伸閱讀

「國民10元飲料」漲價50% 他進超商崩潰：剩麥香還沒背叛

日薪3800還沒有人要做！ 他不解：年輕人不願吃苦？

「中南部車位200萬」買了當盤子？ 網曝關鍵：省下來會後悔

狠媽10萬賣掉出生5天兒 真相竟是「想做鼻子整形」

相關新聞

夫妻月薪近10萬！付房貸+養2孩還存3桶金 網佩服：怎辦到

隨著物價和房價持續飆漲，不少家庭的經濟負擔也日益加重，除了每個月的必要支出外，若還能順利存到錢，可以說是相當不簡單。日前一名網友在網路上發文，透露自己和老公是雙薪家庭，同時還有房貸和兩個國小的孩子，但六年來已經存到第三桶金，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「好厲害！」

情侶同居後幻滅 他怨女友「4大壞習慣」嘆：想換了

不少情侶同居後發現生活習慣不同，因幻滅而分手。一名網友跟女友同居，沒想到卻是惡夢的開始，女友的衛生習慣相當差，不僅頭髮卡排水孔蓋不撿，食物放在桌上不丟、用過的衛生紙及化妝棉還丟在化妝桌上，令他不禁直呼，「我現在真的很想換女友」。

【婚姻故事】賴賴／一家之煮

黃褐色羊毛上衣，手腕處滾以藍白交錯線圈；及膝牛仔短褲，搭配一雙深灰夾腳拖。十足型男裝扮，右手卻推著一台不符形象的菜籃車，...

【心情點滴】量地喫風／太多幸福

不知道你生命中有沒有這麼一本書。

她被婆婆「用親生兒手摑掌」 婚後一年痛批：實在難原諒

婆媳問題困擾不少人，日前有位女網友發文提到，他們夫妻倆住在婆婆的房子，但婆婆常到他們的住處鬧，還抱著五個多月的孩子打原PO一巴掌，讓她很難過。

媽寶老公「非40坪台北房」不住 網傻眼力勸：沒共識建議單身

不少情侶穩定交往一段時間後，若要步入婚姻，便得面對買房、生子、開銷等現實的經濟問題。日前就有一名女網友在網路上發文，透露自己和男方都是台北人，但因為房價太高，所以建議男方可以買房在新北市，沒想到男方語出驚人表示「非台北市不住」，令她相當傻眼。而貼文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「你們不要結婚就好了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。