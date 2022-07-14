情侶同居後幻滅 他怨女友「4大壞習慣」嘆：想換了

不少情侶同居後發現生活習慣不同，因幻滅而分手。一名網友跟女友同居，沒想到卻是惡夢的開始，女友的衛生習慣相當差，不僅頭髮卡排水孔蓋不撿，食物放在桌上不丟、用過的衛生紙及化妝棉還丟在化妝桌上，令他不禁直呼，「我現在真的很想換女友」。

一名網友在網路論壇「Zuvio」發文，他跟女友都是大學生，交往半年彼此都是各自在外租屋，想說住一起比較省錢，於是他們就開始了同居生活，沒想到住一起後才發現是惡夢，住在一起後他發現女友的衛生習慣相當糟糕，洗澡完頭髮卡在排水孔蓋不會撈起來，但沒住一起時還沒有這個狀況。

原po女友的食物都放在桌上不會清理，像是晚餐吃泡麵，湯沒喝就放在桌上，請她去清理，她卻直接將有湯汁的泡麵碗丟進垃圾桶裡，令原po相當無奈，「連拿去馬桶倒掉都不願意」，他也表示，之前去女友家時，至少不會太亂，垃圾偶爾會臭但他還可以忍，女友也會馬上拿去丟。

原po也表示，女友的衣服都是他洗的，他曾經回家一個禮拜，女友竟超過一個禮拜不洗衣服，原本的衣服有提醒她幫忙收，但也沒收「就一直掛在那長灰」，女友用過的衛生紙、化妝棉及棉花棒都丟在化妝桌上，累積超多都不丟，衣服也一直堆在椅子上都不去摺，令他不禁直呼，「整個人活得跟公主一樣，還沒在一起之前，我真的不知道她怎麼活的」，原po也表示，自己沒有很潔癖，但至少要乾淨整潔，相當後悔當初決定一起住，「害我現在真的很想換女友」。

網友紛紛表示，「快逃！！！」、「這就是同居的好處，可以看清一個人的生活習慣」、「所以才會有人推薦交往時先來幾趟多日旅遊，可以試水溫」、「不習慣就分手」、「你應該慶幸有先同居...」、「這樣了還不秒分，哇嗚～」、「這種直接放生謝謝，除非你做公益的」、「我聽說正的女生家裡都很髒亂，你女朋友應該很正」。

有網友則分享自身經歷，她跟男友一起住，對方一開始也是不收拾，她看到就罵，一開始會幫忙，後來每天唸，他就會收拾了，「他賴在床上，我直接把他拉起來，他不洗，髒衣服直接放著，讓他沒衣服穿，我朋友都說，我根本像媽媽帶小孩」、「我之前真的有看過類似的室友，東西都我在清，整個很莫名其妙」。