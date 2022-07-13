她被婆婆「用親生兒手摑掌」 婚後一年痛批：實在難原諒

婆媳問題困擾不少人，日前有位女網友發文提到，他們夫妻倆住在婆婆的房子，但婆婆常到他們的住處鬧，還抱著五個多月的孩子打原PO一巴掌，讓她很難過。

女網友在「匿名公社」發文提到，她才結婚一年多，沒做過大逆不道的事，也未曾違背過婆婆。但婆婆趁抱著原PO兒子的時候，用孩子的小手打原PO一巴掌，她說：「讓我兒子甩親生母親一巴掌，那種感覺很難描述。」並直呼：「我實在很難原諒這樣心靈邪惡的婆婆」。她也坦言，婆婆在原PO先生不在時做這種時，認為她真的很會挑時間。

原PO提到，他們住在婆婆名下的房子，沒有和公婆同住，但有時婆婆一個不開心就會到他們的住處嚷嚷著要他們搬走，還說要把房子賣掉，甚至他們還住在裡面就在門口貼出售。

公公對此也敢怒不敢言，只曾到婆婆娘家抱怨當初都是公公白手起家。後來公公做主，要他們搬進一棟五樓店面做生意，當時婆婆從美國旅遊回來知道氣炸了，又在門口貼出售，事業也收起來了。後來他們搬到另一處民宅，婆婆又來鬧，再次將出售貼門上。

原PO和先生都很無奈，想出去租房子，「可是我帶著寶寶，也無法做什麼，老公薪資又微薄，實在無力搬出去。」她提到，婆家的家境比她娘家好，婚前婆婆也知道，當初婆婆也聽信算命的說他們倆八字很合，要他們趕緊結婚。

原PO提到，婆家的人包括她先生都順著婆婆，而婆婆唯一怕的就是原PO媽媽，「因為我媽媽只要一知道我受委屈，她立馬去找她理論」，不過她也怕父母生氣難過，能隱忍就選擇不說。當初是因為原PO寧願出去工作，也不在家裡的事務所上班，才讓婆婆對她這麼不開心。原PO也因此得到憂鬱症，時常需要諮商、吃藥。

許多網友為她加油打氣，「先忍耐點，讓時間來為妳存褔氣，褔氣越大時妳就越好，祝褔妳一切越來越好」、「八字很好要兒子趕快娶，但老公薪資微薄到無力搬出去，看來這個八字⋯」、「不要靠她就不用看她臉色了！老公薪水有微薄到租不起嗎？是的話還不如趁早離一離」。