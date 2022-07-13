他「送整棟透天」竟遭女友拒絕還翻臉 網大讚做法：很聰明

在婚姻中擁有房產，對許多人而言是種保障。日前網友發文提到，他和女友最近要結婚，想將一棟房子登記在對方名下，不料卻遭拒絕，讓他感到錯愕，甚至兩人談到這件事就會吵起來。

網友在「Dcard」發文提到，他的女友沒什麼物慾，她的東西多是原PO買的，而且一樣東西都會用到爛，平常也捨不得買高單價的東西。原PO提到，他們最近正計畫結婚，想將家裡一棟透天登記在女友名下，卻遭到拒絕，還說這樣會給原PO家人觀感不好。

原PO表明：「我家不止一棟，也不差這棟。算是給妳的婚後保障，況且我爸媽也沒什麼意見」。而女友同事一致認為她很笨，怎麼會拒絕收下房子，並認為「女人應該要保障婚後的自己」。原PO提到，每次談到這件事他們就會開始吵架，不禁心想：「男人沒房女人不嫁，男人給房，還有女人不要？」

許多網友留言認為這個做法很聰明，「你爸媽現在沒意見，不代表之後也會沒意見。如果是我，也會跟你女友做同樣的決定，她很聰明」、「我覺得就是登記你的耶～你可以其他方式對她好啊～」、「如果是老公靠自己買的房子登記給我那是夫妻間的事；但拿了人家祖產就是全家族的事，搞得不好就一身腥」、「我覺得她拒絕是正確的，房子是你家的。不是你們兩個出錢買的，當然是登記你的名字就好」。