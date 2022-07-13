快訊

新警署長人事「折衝」發布 刑事局李西河、保一陳耀南

「市政也需要指揮官」 蔡英文宣布徵召陳時中選台北市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他「送整棟透天」竟遭女友拒絕還翻臉 網大讚做法：很聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
買房不易，網友要送房給女友卻遭拒。示意圖/記者游智文攝影
買房不易，網友要送房給女友卻遭拒。示意圖/記者游智文攝影

婚姻中擁有房產，對許多人而言是種保障。日前網友發文提到，他和女友最近要結婚，想將一棟房子登記在對方名下，不料卻遭拒絕，讓他感到錯愕，甚至兩人談到這件事就會吵起來。

網友在「Dcard」發文提到，他的女友沒什麼物慾，她的東西多是原PO買的，而且一樣東西都會用到爛，平常也捨不得買高單價的東西。原PO提到，他們最近正計畫結婚，想將家裡一棟透天登記在女友名下，卻遭到拒絕，還說這樣會給原PO家人觀感不好。

原PO表明：「我家不止一棟，也不差這棟。算是給妳的婚後保障，況且我爸媽也沒什麼意見」。而女友同事一致認為她很笨，怎麼會拒絕收下房子，並認為「女人應該要保障婚後的自己」。原PO提到，每次談到這件事他們就會開始吵架，不禁心想：「男人沒房女人不嫁，男人給房，還有女人不要？」

許多網友留言認為這個做法很聰明，「你爸媽現在沒意見，不代表之後也會沒意見。如果是我，也會跟你女友做同樣的決定，她很聰明」、「我覺得就是登記你的耶～你可以其他方式對她好啊～」、「如果是老公靠自己買的房子登記給我那是夫妻間的事；但拿了人家祖產就是全家族的事，搞得不好就一身腥」、「我覺得她拒絕是正確的，房子是你家的。不是你們兩個出錢買的，當然是登記你的名字就好」。

結婚 婚姻 透天 Dcard

延伸閱讀

說話的藝術！作家勸想罵髒話改說「這句」 網一面倒讚好用

小學同學要她支援婚紗 女子拒絕還被批：自私毀人婚禮

寫成甲骨文？女兒練字寫到「放飛自我」 網反讚：藝術奇才

狠媽10萬賣掉出生5天兒 真相竟是「想做鼻子整形」

相關新聞

他怨女友太獨立不懂撒嬌「讓人疼不下去」 網友指出1關鍵

現代女性越來越獨立又自主，常常可以自己獨當一面地面對各種狀況。一位男網友發文表示，女友的長相跟能力值都蠻女性的，是很女友感的女生，不知是否獨立慣了，不太會對他撒嬌，若需要幫忙時，態度也總是很MAN，令他有不被需要的感覺，讓人對她「疼不下去」。貼文引發論戰，但也有人點出關鍵，「說話的藝術」在兩性相處上，也是很重要的功課。

他「送整棟透天」竟遭女友拒絕還翻臉 網大讚做法：很聰明

在婚姻中擁有房產，對許多人而言是種保障。日前網友發文提到，他和女友最近要結婚，想買一棟房子登記在對方名下，不料卻遭拒絕，讓他感到錯愕，甚至兩人談到這件事就會吵起來。

專情男狂追別人女友7年 最終退讓方式網大讚：會同理思考

一段追求已久的戀情真的會開花結果嗎？一名網友就分享他女友有一位追了她七年的男性朋友，雖然最後沒有在一起，但男方最後退讓的表現，讓不少網友大讚，「那個男生感覺真的是個好人，會同理思考」。

【為母心情】逗好／媽媽嘴

「這是什麼？」我看著一堆紅肉白骨的漁貨躺在藍色塑膠籃裡。「是鯊魚骨。妳若全部拿去，五十元就好。」菜市場的魚販說。

【我見我思】李月瑛／請幫助我的爸媽獨立

年近六旬，周邊朋友們的孩子也陸續離開學校、投入職場、成家立業。跟朋友們聊天時，偶爾嗅得出他們的失落，我總會開玩笑地說：「...

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／2D的診間

「醫…蓓…燒…七…早…篩…怎……」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。