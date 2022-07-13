他怨女友太獨立不懂撒嬌「讓人疼不下去」 網友指出1關鍵

現代女性越來越獨立又自主，常常可以自己獨當一面地面對各種狀況。一位男網友發文表示，女友的長相跟能力值都蠻女性的，是很女友感的女生，不知是否獨立慣了，不太會對他撒嬌，若需要幫忙時，態度也總是很MAN，令他有不被需要的感覺，讓人對她「疼不下去」。貼文引發論戰，但也有人點出關鍵，「說話的藝術」在兩性相處上，也是很重要的功課。

一位男網友在《Dcard感情板》以「女友讓人疼不下去」為題發文表示，女友的外型是很有「女友感」的女性，但卻少了讓人很想好好疼惜的感覺。原PO舉例，有時想見女友一面，大老遠的跑去找她，但女友都是一副理所當然的態度，一點都不會體貼或擔心他，讓他覺得女友似乎不夠愛他。

或是女友需要幫忙時，也不會軟聲地說「拜託～」、「寶寶人最好了～」之類的話，總是很MAN的表現出一副「她自己可以，只是想讓我大顯神威的感覺」，若自己反問「你自己不行喔？」，女友會反嗆「不想要幫我就算了」或是「幫我一下會怎樣？」真的很難讓人心甘情願的為她使命必達。

原PO表示，觀察身邊的女性友人似乎多數和自己女友一樣，獨立到凡事似乎都不需要男友，但又抱怨男友不夠愛自己，真的很矛盾。他建議女性們如果想要人疼惜，應該學一下撒嬌的精神，不能只是單方面的享受男友的付出，應該要讓男友感受到他是被需要的，「你很開心他為你做這件事，儘管只是小事」，這樣兩人離分離的日子就會越遠。

貼文一出掀兩派論戰，是否女友就該會撒嬌，有人認為「就只是一種作為你男友的成就感，幫女友做了一堆事，卻被當理所當然，誰受的了啊」，但也有人表示「這種還不把握，等你厭煩的時候就知道這種的好」、「我也是比較獨立的女生，覺得能自己做到的事也不會想拜託男友做」、「不撒嬌我可以接受 但是回話不尊重人 我就不行！」

另有網友有不同觀點，「大家都成年人了，基本上都應該有獨立處理的能力，跟有沒有男人無關吧？」、「男人的疼愛跟女人撒嬌其實是雙向的。男人感受到越多女人的撒嬌，就會越有成就感，會越疼愛女人，女人感受到越多男人的關心跟寵愛，能讓女人真正安心時，才會越像個孩子般去撒嬌」、「就是說話的藝術，如果高高在上誰要啊…」。