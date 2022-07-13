專情男狂追別人女友7年 最終退讓方式網大讚：會同理思考

一段追求已久的戀情真的會開花結果嗎？一名網友就分享他女友有一位追了她七年的男性朋友，雖然最後沒有在一起，但男方最後退讓的表現，讓不少網友大讚，「那個男生感覺真的是個好人，會同理思考」。

原PO在Dcard上以「女友有一個追她7年的男生」為題表示，他女友在國中時就有一位男生很喜歡她，當時為了考上跟他女友一樣的高中，每天很認真讀書，甚至最後考的比他女友還好，後來他與原PO女友上了同一間高中，甚至還同班。

原PO繼續說，但因為那位男生的外表不是他女友的菜，加上男方的個性偏害羞不太會聊天，所以一直沒有在一起，男方也都是默默付出、一直默默喜歡著原PO女友，後來他們分別上了不同的大學，但偶爾也會一起搭火車，直到原PO的出現，他本人是女友的大學同學，認識約兩個月就在一起了。

某天原PO看到他女友手機，發現那位男生問「最近過得如何」，他當下很生氣並在得知對方喜歡自己女友時，便表情嚴肅地說「希望你們不要再聯絡」。原PO沒多久後便收到了那位男生的訊息，對方說「很抱歉害你們吵架，雖然我真的很喜歡她，但我絕對沒有想破壞你們感情的意思，我願意退追她不再連絡來讓你有安全感，我了解女友和一個喜歡自己的男生一直聊天一定不好受。希望你能好好對待她」。

PO看完這段文字後感動地說，「謝謝他這幾年來那麼照顧我女友，我會好好珍惜她的」。圖擷自 Dcard

這番訊息讓原PO很感動地表示，「看到他打的字我知道他不是壞人，然後我跟女友問了他們的故事，其實蠻感動的，沒想到真的有人可以喜歡一個人那麼久，謝謝他這幾年來那麼照顧我女友，我會好好珍惜她的」。

網友紛紛大讚，「男生人超好欸，而且好專情，希望他也能快點遇到對的人」、「祝他早點找到人生的另一半」、「癡情男子漢，送給你」、「那個男生感覺真的是個好人，會同理思考」。