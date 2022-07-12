兒子幼園女同學樣貌激似老公 人妻質問揭崩潰真相：騙了5年…

人長得很像，原來可能引發家變？台灣1名人妻表示，近日送兒子到幼稚園，意外發現丈夫以前「小三」的女兒竟然讀同1間幼稚園，而且小女孩居然與丈夫長得很像，心生疑惑，於是回家質問丈夫，沒料對方「反客為主」罵她神經病，更把正懷孕的她推倒，讓人妻傷心崩潰：「原來這一切都是在騙我，騙了我5年。」事件引來網友熱議，紛紛勸人妻要收集丈夫出軌證據並提出離婚。

該名人妻於「爆料公社─匿名公社」以「小三的女兒跟我兒子同幼稚園」為題發文，指平日兒子會坐娃娃車到幼稚園，惟7月開始幼稚園要求家長自行接送，於是她便送兒子到幼稚園，沒想到卻是噩夢的開始。

人妻表示，送兒子回校才發現，原來丈夫5年前那位「小三」的女兒也是讀同一間幼稚園，「當初她跟我保證會搬走不再出現，但5年過去了，她居然還住在跟我同個鎮，還生了1個女兒」。

更令人妻關注的，是「小三」女兒與其丈夫長得很像，令她心生疑惑，遂回家質問丈夫，惟丈夫不但多番迴避問題，「看他躲躲閃閃的樣子這一定有問題，我問他孩子是不是他的他沒回，我問他是不是還偷偷有聯絡」。

原po慘被丈夫罵神經病，更把懷孕的她推倒，讓她傷心崩潰，「我氣到一直哭他也不安慰我，後來他還推倒我，完全不顧我懷孕6個多月，我心一下子就寒了，原來這一切都是在騙我，騙了我5年，一想到他們一直都有偷偷來往，我就要崩潰了」。

貼文引來網友熱議，提醒人妻千萬不要心軟，收集好丈夫出軌證據後便離婚，「讓妳失望了。這老公不對。好好愛惜自己吧」、「慢慢收集證據，哪天妳準備好就離開吧」、「到這地步了 也只好收集證據去法院告他們了」。

人妻回應留言時透露，已帶着大兒子回娘家居住，雖然丈夫有來跟她爸媽下跪，但還未決定是否要原諒他，「現在決定至少會住到老二出生再看情況」。

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文章授權轉載自《香港01》