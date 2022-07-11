她崩潰男友沒上進心 網勸：不要有聖母情懷

情侶如價值觀不同，要想勸另一半存錢可說是非常難的事，一名女網友就分享她男友每次都說想存錢，但最後卻還是一直將錢投在遊戲與模型上，其他網友便建議她「不要有聖母情懷」。

原PO在Dcard上以「男友沒有上進心」為題表示，她男友已經快30歲了，存款僅30萬初頭，很喜歡模型和玩遊戲，在遊戲上已經花了近40萬，家裡也一堆模型，預估有10幾萬。她男友去年說想存錢，因此雙方就談好可先克制購買遊戲和模型，但現在已經7月了還是沒有長進，繼續在遊戲和模型上面花了很多錢。

原PO與她男友溝通後，對方反而跟她說「去找一個有錢的男人，不要在他身上浪費時間」，她跟男友表示「好好努力就不會覺得耽誤到我」，但對方還是以悲觀心態看待整件事，就算原PO說可以兩人一起努力，但她男友還是不要，「每次想跟他溝通他都說不想溝通，或是直接掛掉電話」。

她自己還只是個學生，存款當然沒有她男友多，所以她也不想多說什麼，但當她男友開口說想存錢時，總是會淪為同樣的結果，讓她覺得很失望。

網友紛紛留言，「他不是跟妳說解決之道了？」、「價值觀不一樣幹嘛折磨自己？聖母情懷，很多人都會覺得自己用愛可以去改變伴侶，把他們拉回軌道上，但通常只會越來越累，妳投注那麼多心力在他身上的時候會越來越愛，但他卻沒有那麼愛妳。價值觀這種東西很難改變，妳也還是學生，真的有時間可以讓妳找到可以一起存錢，也真心相愛的伴侶」、「妳沒有重要到讓他可以為了妳放棄自己的興趣，分手比較快，他也跟妳說了去找一個有錢的」、「把我就爛掛在嘴邊當名言的，真的可以掰了」。

也有網友說，「錢不是花在別的女人身上就好了，這麼宅的很難找了，總比一堆網路上被殺豬盤騙的好多了」、「宅的很棒啊，不會出去亂搞，花在什麼地方妳都看得到」。