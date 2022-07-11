快訊

蔡炳坤用餐突倒下疑出血性腦中風 送醫開刀中「情況不大樂觀」

前國防部總政戰部主任二級上將曹文生今辭世 享壽80歲

他好奇為何漂亮女生常跟醜男在一起？ 網突破盲點：被養胖了

聯合新聞網／ 綜合報導
有不少網友表示，「有的（男生）交往的時候是帥的，只是養胖了」。示意圖／ingimage
有不少網友表示，「有的（男生）交往的時候是帥的，只是養胖了」。示意圖／ingimage

一對情侶在一起後，心靈上或者是身體上多少都會產生一些變化，一名網友就分享他觀察到的情侶中，女性會跟她伴侶的外貌標準差很多，他好奇「她們的擇偶標準在哪？」其他網友便突破盲點，「被養胖了」。

原PO在Dcard表示，他最近觀察到太多看似漂亮的女生，卻各個手牽著就算戴口罩也遮不住的醜男，其中體脂過高的就占了極大的比例，他說「我本來就知道女生比較不看外貌，但是願意和連均標都不到的男生在一起真的勇氣可嘉，相當好奇她們的擇偶標準在哪？金錢？個性？契合度？」

網友紛紛留言，「我漂亮就好了，不在意男友長相，真的是感覺問題欸」、「我漂亮就好，他懂得愛我、疼我、對我好，甚至能對我有所幫助，那我也會給他相對應的對待，畢竟現階段想要情感支持，所以長相順眼就夠」、「其實就是對我超級好，把我捧在手心上」。

也有網友指出，「有的（男生）交往的時候是帥的，只是養胖了」、「我家的豬是我自己養出來的，很有成就感，再幾個月就能破百了」、「普遍都是跟女友交往過後變重的吧」、「那些應該大多都是交往的時候是正常體重，交往久了男生就變胖很多，但女生也不在意了，我哥和他女友就是這樣」、「女生餵飽了他就跑不掉了，啊如果還跑得掉那就厲害了」。

兩性關係 Dcard

延伸閱讀

很多天沒回租屋處卻突收房東簡訊 1句話讓她嚇呆：打算退租

她拍閨密婚紗貼NuBra被店員嫌小 網怒：想離職？

瑜伽褲穿搭掀流行 網見「太明顯」直呼尷尬：不忍直視又難看

十二星座女誰最容易有「格差戀愛」 這星座把格差戀當現實版偶像劇

相關新聞

她崩潰男友沒上進心 網勸：不要有聖母情懷

情侶如價值觀不同，要想勸另一半存錢可說是非常難的事，一名女網友就分享她男友每次都說想存錢，但最後卻還是一直將錢投在遊戲與模型上，其他網友便建議她「不要有聖母情懷」。

他好奇為何漂亮女生常跟醜男在一起？ 網突破盲點：被養胖了

一對情侶在一起後，心靈上或者是身體上多少都會產生一些變化，一名網友就分享他觀察到的情侶中，女性會跟她伴侶的外貌標準差很多，他好奇「她們的擇偶標準在哪？」其他網友便突破盲點，「被養胖了」。

還在跟妹妹洗澡被女友嫌怪 20歲男回：沒感覺

兄弟姊妹小時候常常會一起洗澡，但隨著年紀漸長後也會慢慢分開，一名20歲男網友就好奇，若現在還跟妹妹洗澡會很奇怪嗎？

幫婆婆付帳單卻沒收到任何感謝 丈夫爆氣一決定讓她知錯

婆媳問題一直是婚姻中容易出現糾紛的部分，雙方如果沒辦法做好溝通，就難免產生一番爭執。近來日本媒體，就報導了兩則因婆媳問題產生的感情裂痕。

女大生被包養愛上「乾爹」懷孕 不甘收10萬元墮胎求助被嗆爆

Sugar Daddy及Sugar Baby的關係中雖然有「sugar」，但其實並不如字面上般甜蜜，而是指年長男性包養年輕女性。

【我見我思】毛蔚領／撐自己的傘

下雨天，常看到男女二人共撐一把傘的畫面，可想而知，身體仍有被淋濕的部分。我不解為何不各自撐傘，保全周身的乾燥呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。