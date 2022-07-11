他好奇為何漂亮女生常跟醜男在一起？ 網突破盲點：被養胖了

一對情侶在一起後，心靈上或者是身體上多少都會產生一些變化，一名網友就分享他觀察到的情侶中，女性會跟她伴侶的外貌標準差很多，他好奇「她們的擇偶標準在哪？」其他網友便突破盲點，「被養胖了」。

原PO在Dcard上表示，他最近觀察到太多看似漂亮的女生，卻各個手牽著就算戴口罩也遮不住的醜男，其中體脂過高的就占了極大的比例，他說「我本來就知道女生比較不看外貌，但是願意和連均標都不到的男生在一起真的勇氣可嘉，相當好奇她們的擇偶標準在哪？金錢？個性？契合度？」

網友紛紛留言，「我漂亮就好了，不在意男友長相，真的是感覺問題欸」、「我漂亮就好，他懂得愛我、疼我、對我好，甚至能對我有所幫助，那我也會給他相對應的對待，畢竟現階段想要情感支持，所以長相順眼就夠」、「其實就是對我超級好，把我捧在手心上」。

也有網友指出，「有的（男生）交往的時候是帥的，只是養胖了」、「我家的豬是我自己養出來的，很有成就感，再幾個月就能破百了」、「普遍都是跟女友交往過後變重的吧」、「那些應該大多都是交往的時候是正常體重，交往久了男生就變胖很多，但女生也不在意了，我哥和他女友就是這樣」、「女生餵飽了他就跑不掉了，啊如果還跑得掉那就厲害了」。