還在跟妹妹洗澡被女友嫌怪 20歲男回：沒感覺

兄弟姊妹小時候常常會一起洗澡，但隨著年紀漸長後也會慢慢分開，一名20歲男網友就好奇，若現在還跟妹妹洗澡會很奇怪嗎？

原PO在Dcard上以「跟妹妹一起洗澡」為題表示，他已經20歲了，但洗澡都還是會跟妹妹一起洗，有時他先自己進去浴室，但妹妹還是會開門進去跟他一起洗，他說已經習慣這樣的生活模式，「我看到我妹也沒感覺啊」，不過他女友覺得這樣很怪、不能接受。

網友紛紛留言，「我以為共用廁所一個在洗澡一個在刷牙已經是極限了」、「刷洗我三觀」、「其實如果我是你，也感覺還好，畢竟是一起長大的兄妹，根本不會有身體的妄想，除非真的很飢渴啦……但如果是女友一定不喜歡啦，怪怪的」、「看你妹幾歲吧，如果還在襁褓就蠻溫馨的，之後就不行了，再來是生理女還是心理女而言也是問題」。

也有網友表示應與女友溝通看看，「如果是家人從小三、四歲就這樣，確實無感，在家裡很正常，但拉到社會層面就不是這樣，一般為避免讓小孩長大後有認知不同，小學三、四年級就會教育要分開，彼此尊重男女的不同，就不會發生你這種事，所以跟女友溝通好，然後以後別這樣了應該也沒什麼大不了，如果這樣跟你說了你還堅持一定要跟妹妹一起洗，那你的思想就很怪了，因為那不是有沒有感覺的問題，那是你不尊重你女友的問題」。