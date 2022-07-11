幫婆婆付帳單卻沒收到任何感謝 丈夫爆氣一決定讓她知錯

婆媳問題一直是婚姻中容易出現糾紛的部分，雙方如果沒辦法做好溝通，就難免產生一番爭執。近來日本媒體，就報導了兩則因婆媳問題產生的感情裂痕。

根據日本媒體「liBae」報導，有一位39歲的家庭主婦，生下並養育著三個孩子。由於小孩們也漸漸到上幼稚園的年紀了，因此她開始找尋合適的幼稚園，並規劃好要到園方參觀、面談，瞭解以後小孩子上學的環境。於是拜託她婆婆在那天幫忙顧小孩，婆婆則爽快答應了請求。

然而到了當天，她帶著孩子去找婆婆時，卻發現婆婆不在家。好不容易通上電話，婆婆卻說「我現在正在跟朋友吃飯，有什麼事情嗎」，顯然完全把帶小孩的事完全忘掉。然而事前已經多次做過提醒，而且也在對方的月曆上做了記號，讓這位太太非常不能接受，之後也不再拜託婆婆其他事。

另外還有一位33歲的主婦，在和丈夫結婚2年之後，婆婆和公公就離了婚。婆婆說自己沒辦法工作，因此要他們夫妻每個月拿十萬日幣（約相當於新台幣21885元）養她。然而他們他們本來生活就不算過得很寬裕，而且還有房貸要繳，孩子也即將上國中，因此實在無力負擔。

雖說如此，夫妻倆還是幫婆婆支付每個月的手機費，以及婆婆寵物貓的醫療費用。然而婆婆卻從未表示感謝過，使得丈夫也看不下去，聲稱考慮以後連一毛錢都不給，才讓婆婆一改過去的態度，表示以後會靠自己的退休金過活，不會再多要求額外的金錢。