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女大生被包養愛上「乾爹」懷孕 不甘收10萬元墮胎求助被嗆爆

香港01／ 香港01記者夏洛特／報導
1名大學生在網上發文，表示被「乾爹」包養了近2年，最近發現懷孕了，而且自己似乎愛上了包養人，但對方不願承擔責任，除了要求她墮胎，還提出即時終止關係。示意圖／Ingimage
1名大學生在網上發文，表示被「乾爹」包養了近2年，最近發現懷孕了，而且自己似乎愛上了包養人，但對方不願承擔責任，除了要求她墮胎，還提出即時終止關係。示意圖／Ingimage

Sugar Daddy及Sugar Baby的關係中雖然有「sugar」，但其實並不如字面上般甜蜜，而是指年長男性包養年輕女性。「Sugar Daddy」作為提供金錢或物質援助的「乾爹」，在關係中佔有主導權。1名還在讀大學的「Sugar Baby」在網上發文，表示被「乾爹」包養了近2年，最近發現懷孕了，而且自己似乎愛上了包養人，但對方不願承擔責任，除了要求她墮胎，還提出即時終止關係，她希望網友可以提供「好辦法」幫她扭轉困境，但卻被網友嗆爆。

該名女大學生在Dcard討論區以「懷了sugar daddy的小孩卻被墮胎」為題發文，稱自從大學2年級開始接受包養，現時已準備升上大學4年級，其「乾爹」是1名已婚的私家醫生，2人在此期間有過不安全的性行為。最近原po發現自己懷孕了，孩子就是「乾爹」的，更坦言對對方萌生愛意，「我可能有點暈船吧」，便聯絡對方希望他能負責。不料「乾爹」得知消息，卻給她10萬元墮胎，並要求斷絕關係。該女生稱原本只知道「乾爹」已婚，此時才得知對方已有孩子，並且孩子才剛上高中。她不忿發文求助於網友，「大家有什麼好辦法可以扭轉我現在的窘境嗎？好不甘心喔！嗚嗚…」。

此文引來超過千名網友謾罵，不少人覺得「Sugar Daddy」只是重新包裝過的性交易，認為原po本質就是情婦，紛紛指責她「活該」，「明知道對方有家庭也要繼續當小三，給你10萬你就應該偷笑了啦！」、「你哭屁啊！小三就是小三！」、「還在網上求別人教你如何破壞別人家庭，腦子進水了嗎？」。當有人指原po爽賺了不少錢時，她更直言「錢怎樣都不嫌多啊！」。

雖然有人認為原po的乾爹背叛家庭「確實爛」，但他在一開始就表明了只是金錢交易，故認為原po在此事也有責任也有人嘲諷她沒有職業操守及不懂保護自己，「被包養還這麼暈喔？ 沒有職業道德餒」、「明知道自己是被包養的關係，為什麼不要求避孕？懷孕一半的責任也出在你身上欸」，甚至有人懷疑她是故意懷孕以留下富有的「乾爹」繼續過富貴生活，「想靠小孩上位喔？真的是做夢耶」、「難道憑你一個小屁孩就可以母憑子貴嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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