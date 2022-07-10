媽媽被乾爹包養「爸爸都准許」 女大生心碎離家：超級噁心

「為什麼她是我媽媽？」一名女網友日前在網路上發文，透露從小就知道媽媽是酒店小姐，因為時常晚回家，身上又是菸味酒氣，導致她小時候十分討厭媽媽。沒想到，原PO最近意外發現媽媽其實是被包養，而爸爸知情也默許這件事，讓她崩潰搬離家裡，「我真的現在除了逃避也無法接受這件事」。

日前一名女網友在Dcard上以「發現媽媽其實一直被乾爹包養」為題發文，原PO透露自己從小成長在性愛觀念非常開放的家庭，媽媽是酒店小姐，爸爸則是接手家裡老字號餐飲業的老闆。原PO坦言小時候非常討厭媽媽，因為她總是很晚回家，身上又是菸味酒氣，也曾和爸爸哭訴說「為什麼她是我媽媽？」

原PO表示家中並不缺錢，因此她從小困惑「為什麼爸爸還是會讓媽媽去做這行？」長大後，原PO開始了解各類色情產業，而本質都是因為有需求才會存在，但沒想到正當她花心思去理解時，才發現媽媽根本不在酒店上班，「因為我媽請我幫她傳資料，一不小心就看到了我媽的手機相簿，原來小時候我以為我媽去上班時，都是去乾爹家做些難以啟齒的事」。

原PO把事情告訴爸爸後，對方卻不以為意，夫妻之間的感情也非常好，讓她傻眼寫道「我爸是知情的，甚至默許這件事的存在與發生，說真的我覺得超級噁心」。對此，原PO懷疑爸爸是否也有包養其他女人，更直言自己要搬出家裡，「對於我的家庭我已經死心了，我不想再跟他們多說什麼了，我不想知道也搬出這個家了，即使我認為我是愛他們的，但我真的現在除了逃避也無法接受這件事」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳爸當然不在乎，他也可以在外面玩爽的，兩邊都玩的快樂無比，誰還去管對方」、「感覺兩邊都在外面玩很開，只是剛好雙方都能接受彼此這樣才在一起」、「感覺就是開放性關係的極致，只是他們沒有考慮到小孩的心情，祝妳經濟獨立然後去追求自己的生活」、「雖然很難接受，但他們至少有負起父母的責任」、「可以理解妳覺得噁心，但還是應該尊重妳爸媽」、「各玩各的吧，結婚是給雙方家長及社會一個交代」。

另外，也有網友表示，「很棒啊，對妳爸媽來說那只是一份薪水很高的工作，他們還做到公私分明」、「我覺得包養就各取所需啦，兩方知情且同意就沒什麼差」、「對妳爸媽來說那就只是一份工作而已，況且妳爸都不在意了」。