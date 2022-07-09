人夫把持不住一夜情 卻遇超纏人小三「兒子住院都知道」

在感情世界中，總是會有把持不住自己的人，對自己伴侶以外的對象出手，產生外遇行為。最近日本媒體就報導一則外遇糾紛，談及一位忍不住出軌的丈夫，最後卻落得難堪的下場。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「正樹」的44歲已婚男性，四年前有次在工作完回程時，注意到街邊有個小畫廊。由於自己對繪畫很有興趣，因此就到了裡頭參觀。結果就在畫廊內，認識了一位女性畫家，兩人聊得相當投機，正樹還直接買了幅畫帶回家。

在那三週之後，正樹因為工作上的需求，必須到一個派對應酬露面。此時他又遇上了那位女畫家。兩人把酒言歡，最後叫了一輛計程車，一起到女方家中並發生關係。然而因為深夜未歸，加上後來行徑也有些怪異的關係，正樹的妻子開始起了疑心。正樹為了避嫌，於是告訴女畫家，表示兩人必須減少會面。

後來，正樹的兒子意外骨折受傷，必須住院接受治療。有次正樹探訪兒子時，卻發現女畫家人就在病房內，而且還和自己的太太有說有笑。太太還向正樹介紹，表示這是最近購物時認識的人，因為對方也有親人受傷的關係，所以又剛好在醫院巧遇。

然而正樹明白，這一切絕對不是什麼「巧遇」，而是女畫家為了糾纏正樹，刻意調查出他的行蹤，甚至連兒子受傷都知道，才會如此「剛好」的出現在醫院。這下即使展現出完全拒絕的態度，女畫家也會不惜一切找上門，但又不願放棄原本的妻小，使得正樹感到相當兩難，也對當時外遇的行為感到非常後悔。

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