男友交往3個月就借錢繳房租 她一句話對方已讀不回

不論是親戚朋友或另一半，只要牽扯到金錢事宜，就有可能會破壞感情。一名女網友在臉書貼文表示，她和男友交往才三個月，但日前對方卻表明因為一些狀況導致房租付不出來，希望原PO能幫幫忙，但她直接了當地拒絕並且解釋原因，沒想到男友「已讀不回」讓她相當錯愕。

原PO在臉書「靠北租屋2.0」寫道，她跟男友交往快三個月，因為男友沒有媽媽，爸爸則是另組家庭，所以他只好一個人租房子住，不過因為將自己唯一積蓄借給親戚，導致房租繳不出來，男友只好傳訊息向她借錢。

原PO當時很明白地告訴對方自己的想法，她說因為兩人才交往沒多久就牽扯到借錢，因此會擔心男友是不是只要一沒錢就來借，到最後有可能人就不見了。

原PO又再補充說，「不是我不想借你，不管是朋友還是另一半，我都不會想要有金錢往來」，只不過一說完，男友卻已讀不回，讓她無奈地說「想請問各位我做錯了嗎？」

眾人看了一面倒地全都力挺原PO，「妳的作法是對的！不用難過」、「放生吧…把積蓄借給親戚，不管是不是真的，有1就有2」、「妳真的太聰明了，要保護好自己」、「放生吧，連自己都養不活，往後怎麼養活家庭」、「騙財騙色的起手式」、「快分吧！沒有做好財務規劃，繳不出房租，還借錢給別人」、「沒錯啊！跟女人拿錢的男人不能要」、「3個月看清算好運，總比賠上一輩子好」。