老婆突請客他卻只敢喝西瓜汁 他曝原因崩潰：好怕是火燒厝了

無事獻殷勤非奸即盜！有網友表示，他的老婆突然請他吃吃到飽餐廳，但由於過往經驗，讓他不敢放心吃飯，直呼「好怕是火燒厝了」，美食當前，但害怕的他卻只喝得下一杯西瓜汁。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，「平時死不讓我吃到飽的老婆，今天忽然請我吃漢來，第一次請我吃是弄壞我手錶，第二次請我吃是撞壞車子，這次我好怕是是火燒厝，明明佳餚在眼前，我卻只喝得下西瓜汁」。

有趣貼文吸引5000餘名網友按讚，其他網友紛紛留言「傳說中的，不要問你會怕」、「完了完了完了，BBQ了」、「記得多吃點生蠔類」、「不如拿來潑？」、「一定怕被罵」、「事到如今，你就算不吃也得全盤接受，乾脆放開吃」、「當你喝下這杯西瓜汁的時候，你有沒有想過西瓜的外皮是什麼顏色呢？」

不少網友都相當好奇後續，紛紛留言「卡一個後續」、「請揭開謎底」、「所以是幹了啥事？」、「所以是啥」、「會不會是想離婚而已？」、「所以結果是？」、「敲碗後續」。