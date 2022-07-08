快訊

安倍晉三遭槍擊 資深刑警：霰彈槍+近距離 就是要他死

台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了

槍擊安倍疑犯名曝光「山上徹也」 警以殺人未遂罪嫌逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婆突請客他卻只敢喝西瓜汁 他曝原因崩潰：好怕是火燒厝了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的老婆請客，他卻只敢喝西瓜汁。圖／取自臉書
網友的老婆請客，他卻只敢喝西瓜汁。圖／取自臉書

無事獻殷勤非奸即盜！有網友表示，他的老婆突然請他吃吃到飽餐廳，但由於過往經驗，讓他不敢放心吃飯，直呼「好怕是火燒厝了」，美食當前，但害怕的他卻只喝得下一杯西瓜汁。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，「平時死不讓我吃到飽的老婆，今天忽然請我吃漢來，第一次請我吃是弄壞我手錶，第二次請我吃是撞壞車子，這次我好怕是是火燒厝，明明佳餚在眼前，我卻只喝得下西瓜汁」。

有趣貼文吸引5000餘名網友按讚，其他網友紛紛留言「傳說中的，不要問你會怕」、「完了完了完了，BBQ了」、「記得多吃點生蠔類」、「不如拿來潑？」、「一定怕被罵」、「事到如今，你就算不吃也得全盤接受，乾脆放開吃」、「當你喝下這杯西瓜汁的時候，你有沒有想過西瓜的外皮是什麼顏色呢？」

不少網友都相當好奇後續，紛紛留言「卡一個後續」、「請揭開謎底」、「所以是幹了啥事？」、「所以是啥」、「會不會是想離婚而已？」、「所以結果是？」、「敲碗後續」。

爆廢公社 吃到飽

延伸閱讀

敢住嗎？度假勝地全透明房間免費睡一晚 代價是被「看光光」

她怨IG限動1功能超可怕 網狂點頭：差點追蹤到前男友

網紅Yumi.k只穿內衣抽血辣照曝光 網嚇壞：原來要脫衣服？

台灣麥當勞的10項冷知識！這記錄創世界第一 連美國總部也吃驚

相關新聞

老婆突請客他卻只敢喝西瓜汁 他曝原因崩潰：好怕是火燒厝了

無事獻殷勤非奸即盜！有網友表示，他的老婆突然請他吃吃到飽餐廳，但由於過往經驗，讓他不敢放心吃飯，直呼「好怕是火燒厝了」，美食當前，但害怕的他卻只喝的下一杯西瓜汁。

【台版真人楚門世界】爸媽掌控過頭！高一兒房裡裝針孔攝影機

國中會考成績公布後，許多學子們期待暑假後迎向新的高中職生活，不過卻有一名青少年因會考成績不理想與家長產生爭執，甚至發現房裡的小物內被爸媽裝了針孔攝影機監控，讓他氣憤又傷心的在社群寫下自己的血淚心聲，呼籲家長們好好傾聽孩子的聲音，並接受孩子已長大的事實，「我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園裡的動物！」

【奶奶絮語】林穗英／弄孫

有道是，中年得子是一樂。但我認為老年得孫，才是大樂。因義務已在拉拔他爸時盡過了，現就有含飴弄孫的權利。孫聰明、活潑，是我...

【生活點滴】毛毛二／搭3005次區間車去旅行

火車於我而言，一直是種浪漫的交通方式，搖晃的韻律，可以閱讀、聽音樂、吃便當，窗外閃過的風景，車內形形色色的旅人，都是故事...

【親子之間】天心老爸／你若不…，就不能…

假日沒有特別行程，玩了一早上，中午隨便找了間義大利麵飽腹。小天、心妹邊吃邊玩邊互相開玩笑，他們愈玩愈開心，沒什麼在吃。我...

房東推銷女兒喊「交往租金減3000」 男友心動網勸她：快放生

許多人在外縣市求學就業，就會有租屋需求。日前網友發文提到，男友的房東對他很好，甚至提出和房東女兒交往，每月就減免3000元房租，讓男友很心動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。