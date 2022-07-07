婆婆靠「出租老公」養家！公公「年老色衰」悽慘下場曝光

有一名網友分享了自己前公婆的離譜婚姻經驗，公公出生到如今年近八十高齡，從未經歷什麼叫養家餬口，小時候家境富裕，娶妻後老婆做生意能力強，但後來生意慘淡，婆婆靠著「出租公公」賺家用過日子，最後年老色衰，兒子也因為毒品入獄，晚年過著悽慘的生活。

一名女網友在臉書「匿名公社」發文講述前公婆的離譜婚姻經驗，她20歲嫁進去，大家以為婆家經濟小康以上，實際上已經殘破不堪，公公從小家境富裕，娶妻後老婆生意能力強，在家裡過著紈褲子弟的生活，白天去舞廳跳舞，晚上回家安撫老婆，從未養家餬口。

婆婆生小孩後，因為宮寒加上陰道容易痙攣，所以過著無性生活，公公生性風流，只能維持表面的家庭狀態，直到兒子成年後，因為坐吃山空，婆婆的生意因為環境生態改變，沒了市場，經濟狀況大不如前，只能勉強維持基本開銷。

由於公公嘴甜會哄女子，所以當時被一個某集團千金包養，每個月按時給付婆婆安家費用，開始了「出租老公」賺取收入的畸形婚姻，公公分手千金後，馬上又有其他女生接手，就這樣過了好幾年。

但時間過去，她也透露公婆最後的悽慘下場，公公年老色衰，金主一個比一個還要小氣，出手大方的金主已不復見，二個兒子也因為毒品相繼入獄服刑，原PO雖然因為老公吸毒離婚，但最後仍幫前公婆辦了政府所有能申請的補助，減輕自己兒子的負擔。