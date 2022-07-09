忍不住對孩子大吼後 媽媽8種超寫實反應！網歪樓：原來我不孤單

【文：武美齡】

你一天動怒幾次？養兒育女的生活中難免發脾氣，但許多媽媽罵完小孩總後悔不該對孩子太兇，BabyHome日前推出調查「忍不住對孩子大吼後媽媽都會...」，網媽們歪樓分享自家另類心得，媽媽8種反應超寫實，讓心很累的媽咪看完後表示「原來我並不孤單」。

1. 忍不住對孩子大吼後，喝口水先

媽媽們表示「我先灌水，罵到喉嚨很乾！」「來壺澎大海」「罵完很喉嚨痛！應該控制一下音調」

2. 忍不住對孩子大吼後，網購shopping療癒身心

有媽媽表示罵完小孩心很累，必須療癒一下身心，「打開蝦X，然後輸入先生的卡號」「立馬清空購物車」「看到開網購，頓時覺得我弱掉了.... 下次我也要開！」

3 .忍不住對孩子大吼後，好好想想

此外，有些媽媽會靜下心來好好思考：「罵完之後會自己好好想想，剛剛到底什麼還沒罵到...」「我會好好想想，下一次怎麼吼比較有效率又不傷喉嚨。」

4. 忍不住對孩子大吼後，自我感覺良好

這類媽媽能量超強，河東獅吼後不但能量沒下降，反而有感而發：「覺得自己丹田頗有力」「覺得自己肺活量越來越好！」

5.忍不住對孩子大吼後，遷怒他爸

媽媽們管教孩子勞心勞力，這時突然發現孩子的爸怎麼都沒貢獻，不CUE老公一下怎麼行！「我吼完再揍孩子的爸」「懊悔！應該罵障夫就好」「晚上叫老公去買鹽酥雞」「打電話給老公，罵他怎麼那麼好命不用帶小孩！然後說嫁給你有什麼好處，我自己一個人過也很好，我幹嘛結婚！」

6. 忍不住對孩子大吼後，使出消氣魔法

理智型媽媽，提醒自己得踩剎車別再失控：「念魔法咒語，我生的、我生的、我生的」「深呼吸好幾口氣！再些許平靜的跟小孩說我為什麼發怒.....」「躲回房間，自己冷靜一下」

7. 忍不住對孩子大吼後，怒吞這些藥

為了健康著想，媽媽們也得好好照顧自己的身體：「覺得頭痛快中風！」「吃降血壓藥」「一定要來顆喉糖保護喉嚨」「怒吞三顆喉糖！」

8. 忍不住對孩子大吼後，自我反省

很多家長都自知，其實情緒化地責罵孩子，只是在發洩自己的壓力而已，但父母也是凡人，難免也會因為孩子不符期待，忍不住動怒責罵。網媽們表示「不小心忍不住罵完之後會跟他們道歉，以後會盡量控制好自己的情緒⋯身教啊～孩子很聰明 都在學我們大人⋯所以不要常常一秒暴怒。」「覺得非常自責，然後抱著孩子說對不起，是媽媽沒教好你。」「自我反省，然後說媽媽抱抱⋯」「非常後悔....等他們睡著後會去親一下他們的額頭。」

兒時常被罵，成年後有越高機率得到癌症、憂鬱症

美國心理諮商師留佩萱表示，童年負面經驗（ACE）研究顯示，童年遭受越多負面經驗的人，成年後有越高機率得到癌症、憂鬱症、焦慮症、肥胖症、心血管疾病，也有更高機率成為家暴的加害者。此外，被罵的當下會啟動孩子的下層腦，而進入到反擊逃跑模式，這時孩子被情緒掌控，只能用更激烈的方式回應，比如哭得更大聲、或產生更激烈的行為。

父母管教孩子，如何在暴怒前踩煞車？

1.覺察情緒

肩膀緊繃、脖子脹熱等，都是即將生氣會有的生理反應，父母需要覺察到自己將要生氣了，才能去處理生氣的情緒，否則只會被生氣牽著鼻子走。

2.深呼吸擺脫被下層腦掌控

覺察到生氣時，當下是被下層腦掌控，啟動上層腦的簡單方法就是做腹式呼吸，可啟動副交感神經系統，幫助大腦告訴身體現在沒有危險，可以放鬆下來。

3.撐過90秒情緒海浪

美國精神科醫師丹尼爾席格指出每個情緒就像海浪，會朝你打過來再離開，過程約90秒，若父母做8次深呼吸待情緒浪潮離開，就能以上層腦去理解孩子剛剛發生什麼事情，可避免被下層腦掌控而立刻上前，用激烈或衝動方式回應孩子。

4.探究生氣的真正原因

生氣的情緒就像一塊冒出海面的冰山，海面下有非常多堆疊的原因，父母應去思考冰山下是什麼原因讓自己生氣，例如為何小孩不吃飯對你來說這麼嚴重？因為他不重視你講的話？還是家長本身童年吃飯時也曾有被父母吼罵、糾正的不愉快經驗？了解原因後才能好好處理情緒。

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