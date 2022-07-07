媽媽熱議「從小被騙到大都市傳說」 網：紅筆寫名字不會短命 生兒子才會

【文：武美齡】

小時候你聽過父母或長輩提起奇異的「都市傳說」嗎？有的可能是希望小孩養成好習慣，有的是為了安全才出現恐嚇型的傳說，但有的則讓人完全摸不著頭緒。BabyHome調查發現媽媽們最常聽到的「騙小孩都市傳說」，前三名與受傷、短命和未來結婚對象有關，還有網友逗趣說出肺腑之言：「紅筆寫名字不會短命，生兒子才會！」

BabyHome日前進行媽媽大調查「這些騙小孩的都市傳說，你聽過幾個？」前三名都和小朋友的日常生活息息相關，第一名是「手指月亮會被割耳朵（19%）」，還有許多媽媽表示兒時真的因為手指月亮，耳後有被割的受傷感。第二、三名分別是「紅筆寫名字，會短命（18%）」、「飯沒吃乾淨，長大嫁給麻子臉（16%）」。

有關「手指月亮會被割耳朵」的傳說，或許是因為彎月的外型像鐮刀，才讓人有了「割耳」的聯想，不過爸媽們別再誤會月亮了！陳木榮小兒科醫師就曾解釋，這個傳說的真相很可能是「異位性皮膚炎」。嬰幼兒時期在手肘凹處、膝蓋後凹處、耳垂，都易發生異位性皮膚炎，所以當發作時就容易被當作是「月亮割耳」了。

「手指月亮會被割耳朵」的傳說，小兒科醫師解釋真相可能是「異位性皮膚炎」（圖片來源／​pexels）

而「紅筆寫名字，會短命」的禁忌由來，有一說是古代判官會用紅字書寫死刑犯的名字，民間也有另一種說法認為閻羅王都是用紅色的筆來勾畫生死簿，因此才有了「紅筆寫名字，會短命」的傳說，但也有媽媽在這次調查中說出逗趣的肺腑之言：「紅筆寫字不會短命，生兒子才會！」

再來看看「飯沒吃乾淨，長大嫁給麻子臉」的都市傳說，則是過去長輩為了教導孩子惜福、不浪費，希望飯碗裡的飯都要吃乾淨的緣故，若只告訴小朋友「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，幼兒或許無法體會農夫的辛勞，於是改成「飯沒吃乾淨，長大嫁給麻子臉！」雖然以恐嚇的手法來教導，但其實長輩的本意是良善的。

其他媽媽們常聽到的「騙小孩的都市傳說」依名次排序還有：「握筷子越後面，長大嫁越遠（14%）」、「晚上剪指甲，父母會折壽（11%）」、「吃雞爪會撕破書（9%）」、「飯後不能摸肚子，肚子會變大（8%）」等。這些懷舊的都市傳說讓媽媽們勾起滿滿回憶，「全聽阿嬤講過…我想念阿嬤了」「晚上睡覺棉被不蓋腳，一堆鬼來搶附身....我阿嬤的話把我嚇到現在....再熱我都要蓋腳腳」。

都市傳說「晚上剪指甲，父母會折壽」，推測和夜間昏暗，若剪指甲容易因看不清楚而受傷有關，傳說的背後出自於長輩的關懷。

還有網友表示「我筷子拿很後面，結果從台北嫁去台東，所以這不是傳說啊～」「全聽過啊~我還是繼續騙女兒」「都有聽過！ 現在還是這樣跟我的孩子說」「還有不可以踩書，會變笨」「不能坐枕頭，屁股會爛掉！」

都市傳說「握筷子越後面，長大嫁越遠」，有網友開玩笑表示假如是真的，早知道從小就拿遠一點，可以嫁到國外去。

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