【台版真人楚門世界】爸媽掌控過頭！高一兒房裡裝針孔攝影機

【編輯：武美齡】

國中會考成績公布後，許多學子們期待暑假後迎向新的高中職生活，不過卻有一名青少年因會考成績不理想與家長產生爭執，甚至發現房裡的小物內被爸媽裝了針孔攝影機監控，讓他氣憤又傷心的在社群寫下自己的血淚心聲，呼籲家長們好好傾聽孩子的聲音，並接受孩子已長大的事實，「我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園裡的動物！」

會考成績不理想 全家氣氛陰暗

一位自稱「林名氏」的會考生在「家有小學生/中學生~不安親/不補習」社團上分享心聲，因會考成績不盡理想，全家這陣子氣氛非常陰暗，爸媽也非常擔心他的高中該就讀哪一所，「這次的分數也對我打擊非常大，覺得沒有好好認真讀書考到理想高中」，不過樂觀的他仍對高中生活充滿期待。

在排志願時，他和父母有意見不同的地方，且表明了自己的意見，卻遭到爸媽一再的反駁，他只好不斷忍耐，心想畢竟是自己考不好，但最後因為爸媽不聽他的解釋，且突然把他手裡的紙張搶走，「林名氏」無法繼續忍耐於是情緒大爆發。

情緒爆發後回房冷靜 竟發現被裝針孔攝影機

「林名氏」事後想好好冷靜，於是回自己的房間，殊不知房裡的鬧鐘裡發現看似鏡頭的東西，「我拿螺絲起子撬開後，發現裡面有針孔攝影機...我心裡那時候已經爆了，你們不聽我們的意見還監視我...」他認為在家裡沒有感到任何一絲絲的尊重和隱私，孩子的意見不被當意見、隱私隨便遭窺看。

拿螺絲起子撬開後，發現裡面有針孔攝影機。（圖片來源／​家有小學生/中學生~不安親/不補習）

百感交集的他於是上網向廣大的父母喊話：「在此我要跟各位明智的家長講，聽聽我們的意見吧！我們不再是那個小小幼稚的小孩了，雖然我們有很多事情還需要學習，但是我們真的長大了，我們可以為自己的選擇負責，我們再兩年就可以考駕照了，我們真的不是那個可愛的小孩了...」

他也提到，「我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園裡的動物，可是為何我們沒有得到任何的尊重和隱私？」他認為即將升高一的青少年已不再是無知的小朋友了，請爸媽們應把他們當成大人看待。「林名氏」最後也期許：「我們的想法你們可以好好去聆聽嗎？我們的隱私可以幫我們保護嗎？......請留給我們一點點尊重和隱私。」

網友家長：打著以愛之名的行為令人髪指

「林名氏」的文章受到許多家長關注，大多網友爸媽認為在孩子房裡裝針孔攝影機的行為非常不可取，「雖然他們是你的爸媽，但這種打著以愛之名，做出來的行為令人髪指。」「我也會擔心自己的小孩，但裝針孔這種低級手段我做不出。自己不信任小孩在先，怎麼叫小孩尊敬你？」「你父母有病，裝針孔監視自己的孩子，一點隱私都不給你，控制慾太強了！」「裝監視器，是有多不信任自己的小孩，這種家長真的很噁心！」

也有另一派家長給予「林名氏」關懷與打氣，「不管如何要相信你的父母是愛你的，只是做法太...令人訝異」「我想你父母應該對你的期望很高，只是用錯了方法，辛苦你了，加油！」「你的脾氣真的很好，可以承受到這麼大的壓力，人生是你自己的，只有你能為你自己的人生負責。」「是父母病了，還好你是正常的，只能忍耐，大學就搬出去吧！」「『你的孩子不是你的孩子』現代父母應該都聽過也應該懂，但總是忘記孩子已經長大了。」

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