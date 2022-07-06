女友每天顧孩只拿2萬薪水 男抱怨花錢反遭網酸：你好意思！

情侶、夫妻之間互相扶持，維持一個家不容易，日前有位網友表示自己跟女友在一起超過15年，有兩個孩子，他抱怨女友認為「在家帶小孩需要薪水」、「吵著要分手」、「抱怨每個月給她2萬不夠，想出去工作」，沒想到網友看完反酸他「你好意思！」

一名網友「爆料公社」指出，他跟女友已經再一起超過15年，兩人育有2孩，但因為某些原因未結婚，他告訴女「家裡所有開銷他負責，每月10號會給，大部分都以刷卡支付」，但兩人帶孩子出去吃飯時，男方會跟孩子說「這餐牛排要6千多」、「這個海膽一口要200元」，讓女友不滿「這樣會讓孩子吃飯壓力很大」，原PO氣憤表示「我負擔的起阿，為什麼不能說？」

接著，女方認為自己在家帶小孩，卻無償勞動很不公平，要求男方支付費用，但原PO認為「媽媽在家帶小孩，要什麼薪水？」事後他答應要給女方2萬元，但包含家用金額共3萬5千元，等於女方的薪水只剩1萬5千元，因此女友表示「每一筆都要跟你伸手拿，感覺很卑微，希望能夠去工作，也想要跟你分手」。

原PO抱怨「笑死人了，我對她還不夠好嗎？吃好用好，不用工作，整理家裡把小孩顧好，這樣還有薪水？現在還吵著要去工作，吵著要分手，原因是每個月給她兩萬不夠！她說等她老了什麼都沒有，房子車子都是我的名字」。

文章曝光後，引來網友批評，不少人直言「你很無理取鬧，女友包含你的話，要顧的是三個小孩」、「3萬5千元，包含她的零用2萬在裡面這是什麼零用錢？吃飯一直跟孩子講多少錢，讓人沒胃口」、「我是真的沒看過很付得起的人，會邊吃邊算吃一口要多少錢啦。說家用3萬5千元，零用錢2萬元含在3萬5千元裡，你知道2大2小家用費，1萬5是超級不夠的嗎？」、「不能刷卡的商品，超過你給的家用費1萬5千元，女生要拿自己的薪水2萬元下去用，因為伸手跟你要錢，還要被你問東問西，那要不要所有的費用你自己處理，家裡要用什麼也你去買？」、「你知道外面一個24小時的保姆薪水有多高嗎？而且還沒三節獎金跟休假日，2萬好意思？」