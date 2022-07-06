快訊

救了立委蔡易餘一命的座車 Toyota Alphard到底是何方神聖？

台灣的養殖石斑 外銷為何只有中國這條單行道？

Omicron BA.5首見本土2案例 羅一鈞：家人接送車中感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友每天顧孩只拿2萬薪水 男抱怨花錢反遭網酸：你好意思！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨自己女友「要2萬元零用錢，還想出去工作跟我分手」，反遭網友們酸「你好意思」。示意圖／ingimage
一名男網友抱怨自己女友「要2萬元零用錢，還想出去工作跟我分手」，反遭網友們酸「你好意思」。示意圖／ingimage

情侶、夫妻之間互相扶持，維持一個家不容易，日前有位網友表示自己跟女友在一起超過15年，有兩個孩子，他抱怨女友認為「在家帶小孩需要薪水」、「吵著要分手」、「抱怨每個月給她2萬不夠，想出去工作」，沒想到網友看完反酸他「你好意思！」

一名網友「爆料公社」指出，他跟女友已經再一起超過15年，兩人育有2孩，但因為某些原因未結婚，他告訴女「家裡所有開銷他負責，每月10號會給，大部分都以刷卡支付」，但兩人帶孩子出去吃飯時，男方會跟孩子說「這餐牛排要6千多」、「這個海膽一口要200元」，讓女友不滿「這樣會讓孩子吃飯壓力很大」，原PO氣憤表示「我負擔的起阿，為什麼不能說？」

接著，女方認為自己在家帶小孩，卻無償勞動很不公平，要求男方支付費用，但原PO認為「媽媽在家帶小孩，要什麼薪水？」事後他答應要給女方2萬元，但包含家用金額共3萬5千元，等於女方的薪水只剩1萬5千元，因此女友表示「每一筆都要跟你伸手拿，感覺很卑微，希望能夠去工作，也想要跟你分手」。

原PO抱怨「笑死人了，我對她還不夠好嗎？吃好用好，不用工作，整理家裡把小孩顧好，這樣還有薪水？現在還吵著要去工作，吵著要分手，原因是每個月給她兩萬不夠！她說等她老了什麼都沒有，房子車子都是我的名字」。

文章曝光後，引來網友批評，不少人直言「你很無理取鬧，女友包含你的話，要顧的是三個小孩」、「3萬5千元，包含她的零用2萬在裡面這是什麼零用錢？吃飯一直跟孩子講多少錢，讓人沒胃口」、「我是真的沒看過很付得起的人，會邊吃邊算吃一口要多少錢啦。說家用3萬5千元，零用錢2萬元含在3萬5千元裡，你知道2大2小家用費，1萬5是超級不夠的嗎？」、「不能刷卡的商品，超過你給的家用費1萬5千元，女生要拿自己的薪水2萬元下去用，因為伸手跟你要錢，還要被你問東問西，那要不要所有的費用你自己處理，家裡要用什麼也你去買？」、「你知道外面一個24小時的保姆薪水有多高嗎？而且還沒三節獎金跟休假日，2萬好意思？」

薪水 分手

延伸閱讀

三寶是你？他列台灣機車族「7大怪象」 騎乘軌跡波浪狀、躲太陽都上榜

新人被資遣老闆建議她「簽自願離職」 過來人提醒：別被騙！

崩盤才好？ ETF定期定額「3大金律」勝率破80％...下跌更要操作

QA整理包／幼兒莫德納21日開打 常見副作用有哪些？會引發心肌炎嗎？

相關新聞

男友求婚3天後秒提分手 準未婚妻曝這項要求遭打臉

一名女網友抱怨，交往兩年的男友於上週六(2日)在一間普通餐廳向她求婚，不料三天後對方就提了分手，原因只是因為她認為男友的求婚不夠有「儀式感」，讓她難過直呼，「你們不覺得他太過份了嗎？

他的愛情從幫陌生小弟弟擦藥開始 神轉折網狂讚：像電影情節

一段戀情的展開有好幾種方式，不過有一名網友就分享一段有如電影情節般的開頭，並說「你付出的善良終究會回到自己身上」，有其他網友看了便感動地說，「活在這社會中本來就該幫助人，謝謝你做了好榜樣」。

驚！7歲兒發育不全不見陰莖 母崩潰求醫 驚揭癥結是奶奶育兒法

把孩子養得肥肥白白，吃得太好也會出現問題？台灣有媽媽感覺自己7歲兒子好像發育不全，下體只見到睪丸卻不見陰莖，於是帶兒子求醫。醫生視診後果然看不到男童的陰莖，詳細檢查才發現原來是祖母的養育方法「一手造成」。

女友每天顧孩只拿2萬薪水 男抱怨花錢反遭網酸：你好意思！

情侶、夫妻之間互相扶持，維持一個家不容易，日前有位網友表示自己跟女友在一起超過15年，有兩個孩子，他抱怨女友認為「在家帶小孩需要薪水」、「吵著要分手」、「抱怨每個月給她2萬不夠，想出去工作」，沒想到網友看完反酸他「你好意思！」

【童言童語】南豐／養分送不到

身高185的姪子是家族異類，鶴立雞群讓他平日裡引以為傲。端午節聚餐時大夥突然談論到他的前額愈來愈高，髮線有後退趨勢，也非...

【閱影人生】彭紹宇／《親愛的母親》：當體貼成為鐐銬，當愛成為牢獄

人與人關係中，「愛」是個奇妙存在──無愛，可能是一切悲劇的根源。然而明明兩人愛著彼此，有時卻像枷鎖般折磨著對方，明明想為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。