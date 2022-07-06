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驚！7歲兒發育不全不見陰莖 母崩潰求醫 驚揭癥結是奶奶育兒法

香港01／ 撰文： 布萊恩
台灣有媽媽感覺自己7歲兒子好像發育不全，下體只見到睪丸卻不見陰莖，於是帶兒子求醫。（示意圖，非當事人／gettyimages）
台灣有媽媽感覺自己7歲兒子好像發育不全，下體只見到睪丸卻不見陰莖，於是帶兒子求醫。（示意圖，非當事人／gettyimages）

把孩子養得肥肥白白，吃得太好也會出現問題？台灣有媽媽感覺自己7歲兒子好像發育不全，下體只見到睪丸卻不見陰莖，於是帶兒子求醫。醫生視診後果然看不到男童的陰莖，詳細檢查才發現原來是祖母的養育方法「一手造成」。

台灣泌尿科醫生顧芳瑜於節目《醫師好辣》分享病例，指有媽媽帶着約7歲的肥胖兒子求診，指其兒子生殖器沒有發育，「都沒有（看到）雞雞（陰莖）」，焦急問是不是因為小時候沒有幫兒割包皮，導致陰莖沒有長出來。

顧醫生見到男童真的很胖，脫褲一看果然只看到「蛋蛋（睪丸）」，不見陰莖蹤影。於是他讓男童躺下來，再把男童的下腹部脂肪推開，「然後雞雞（陰莖）就這樣露出來」。

原來男童的生殖器是被脂肪「淹沒了」，醫學上又稱「包埋式陰莖」。顧醫生進一步分析，由於男童自小獲祖母良好餵養，導致出現問題，「其實弟（男童）是太胖，就是因為阿嬤餵得很好」。

至於沒有割包皮會否影響陰莖發育，顧芳瑜表示，無論有否割包皮，也不會影響陰莖尺寸發育。

顧醫生進一步分析，由於男童自小獲祖母良好餵養，導致出現問題。（片段截圖）
顧醫生進一步分析，由於男童自小獲祖母良好餵養，導致出現問題。（片段截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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