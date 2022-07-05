媽腦中風住進加護病房 婆婆「冷血回六字」惹怒網：超惡劣

不少女生都怕婚後遇上惡婆婆，尤其是說話不好聽，想法又相當自私的。一名網友在網路上發文，透露自己的媽媽日前中風住進加護病房，雖然意識還算清楚，但已經沒有辦法清楚表達。當婆婆得知消息後，竟然冷血回應「那可能不行了」六個字，令原PO非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「這種雪上加霜的人真的很惡劣！」

一名網友在臉書「靠北婆婆2.0」上發文，原PO透露媽媽突然腦中風住進加護病房，眼睛睜開時，意識雖然清楚，但已經沒有辦法表達，只能默默流淚。沒想到，婆婆得知消息後，第一反應卻相當冷血，「結果婆婆聽完，第一句話竟然是『那可能不行了！』」

住院14天後，原PO的媽媽不幸離世了，當天就趕緊和老公一起趕回去處理。回家後，婆婆卻和她說「孩子還小不要讓他們去」，原PO無法理解，「我不懂為什麼孩子不能去拜自己的外婆？那以後妳走了也不用拜嗎？」事情還沒結束，婆婆要求火化當天，原PO和老公都不要再去看，讓她怒氣直飆，「已經是最後一面，我們為什麼不能看她？真的覺得妳是有病」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這時候認清她的為人，跟老公講好以後她死了也會這樣對她」、「輪到她的時候，妳也比照辦理」、「我覺得這種雪上加霜的人真的很惡劣，在最脆弱的時候，其實很多無心的話都會帶來很大的殺傷力」、「有這種婆婆妳也辛苦了，要是遇到這種不公的事，我早就噴下去了」、「這理智線真的是會一秒斷掉」。

另外，也有網友提供意見，「不要管她，做妳該做的事，好好的跟媽媽拜別，讓媽媽一路好走，最後一面一定要看」、「自己的媽媽最後一面一定要去，不要再有太多的遺憾」、「做妳要做的事，是媽媽養大妳」。