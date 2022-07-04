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男友說身邊出現更好的人就會想分手 網提醒她：對方在打預防針

聯合新聞網／ 綜合報導
身邊若出現比目前另一半條件更好的人，自己是否會想分手呢？示意圖／ingimage
身邊若出現比目前另一半條件更好的人，自己是否會想分手呢？示意圖／ingimage

身邊若出現比目前另一半條件更好的人，自己是否會想分手呢？一名網友的前男友曾問過她一樣的問題，雖然她當下表示不會有這種想法，但對方卻直接說「找更適合的會過得比較舒服，磨合會比較少」。

原PO在Dcard上以「是不是身邊有更好的就會想分了」為題表示，她跟男友在一起七個月，最近她男友問她如果身邊有條件更適合她的異性會不會就慢慢開始想分手，原PO回她男友「不會，跟你在一起很快樂」，結果對方說會，「因為感覺找更適合的會過得比較舒服，磨合會比較少」，讓原PO當下傻眼，「這種男人該放生嗎？讓我瞬間覺得自己好像備胎一樣」。

她最近也更新後續並表示她當下其實就冷掉了，目前已放生前男友。

網友紛紛留言，「妳都先這樣回答了，他還講這鬼話，而且問這問題，該不會那個人已經出現」、「當然放啊，妳對他而言就是備胎的存在，真的不需要繼續在一起了，浪費妳的時間」、「他根本不想知道妳會不會，只是在自問自答吧」、「在還沒結婚前一切都是未定數，所以既然男友都這樣說了，也表示妳可以放心找更好的」、「他好瞎，連演都不演的那種」、「他在打預防針，我前任也講過差不多的話，然後幾個月後他就遇到他覺得條件更好的女生跟我提分手了，我們完全沒吵架，他也說我沒做錯什麼，甚至跟我說我真的對他很好」、「會說出這樣的話，感覺沒有很愛妳欸」。

兩性關係 Dcard

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