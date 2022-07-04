年輕時專找已婚男下手 她年過30想收心卻因「不倫戀慣犯」遭甩

對已經結婚的人而言，如果另一半有了小三，勢必會對感情造成破壞。但這些外遇的第三者，往往也很少能夠走到最後。最近日本媒體，就訪問到幾位曾經外遇過，但最後一無所有，感到後悔的「不倫戀」女性內幕。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位34歲的女性表示，自己從20幾歲開始就熱衷於「不倫戀」，曾經和好幾位已婚男性交往過。到了自己30歲時，她才開始出現想要結婚定下來的想法，也剛好和自己過去的同學相遇，雙方進展到論及婚嫁的程度。然而，卻因為多次不倫戀的過去被曝光，結果被對方提出分手，婚事就這麼告吹。

另一位36歲女性則說，自己曾經和一位已婚男性交往五年。由於對方曾和她約定「我一定會離婚」，因此自己也相信總有一天，對方會拋下妻子與她成婚。但男子最後卻已有小孩為由，表示自己無法實現離婚的承諾，讓她就這麼白白浪費掉五年的光陰。

還有一位33歲女性稱，自己當初外遇的時候，身邊的好姊妹們都不贊同她的行為，每次見面時都會批評她，最後更演變為慘遭好友們孤立的情況。結果最後不只和外遇對象沒有修成正果，自己本來的朋友也都離他遠去，讓她感到悔不當初。