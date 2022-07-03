生於重男輕女傳統家庭 她感嘆：盼力阻性別概念無限複製

在傳統社會中，重男輕女的觀念十分嚴重，不僅容易出現性別上的不平等待遇，也可能對女生造成心理傷害。日前一名女網友在網路上發文，透露自己的家庭就是屬於傳統思維，讓她無奈直呼，「我很佩服她們，但如果可以，我不想讓這種傳統的性別概念無限複製」。

日前一名女網友在Dcard以「女生傳統家庭的壓力」為題發文，原PO透露自己出生在中南部的傳統家庭，可以感受到重男輕女的思維，「明顯家裡男生的地位就是比較高，有一個弟弟比我小15歲，也是一脈單傳的獨子」。

此外，原PO統整出三點女兒在傳統家庭的定位，分別是要溫良恭儉讓、要照顧年紀大的爸媽、嫁出去的女兒是潑出去的水，沒有財產，但一定有照顧責任。原PO發現媽媽、姑姑、阿嬤、嬸嬸都很認命在傳統家庭中任勞任怨付出，讓家裡的男生可以無條件「耍廢」。

原PO無奈寫道，「女生就是要幫忙煮菜和收拾碗盤，男生就可以打牌，還不可以碰到抹布；媳婦就要早睡早起，兒子就可以夜夜笙歌；女兒要回家盡孝，但永遠不是自己人，兒子怎樣都是寶」。在貼文的最後，原PO表示「我很佩服她們，但如果可以，我不想讓這種傳統的性別概念無限複製」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的傳統家庭女兒是潑出去的水，嫁人後娘家的事都不用管了」、「她們沒有選擇，妳有選擇不複製那樣的人生」、「傳統家庭會重視兒子，是因為兒子會幫助家裡賺錢，但對家庭無貢獻的兒子根本不需要重視，如果妳看穿傳統家庭的戲碼，也可以選擇不配合他們演」。

另外，也有網友建議，「妳考試去當醫生，讓他們知道整個家裡男的加起來沒妳一個強」、「可以的話自己搬出去住吧，對自己好一點」、「所以就要狠下心，真的如果沒有任何家產還要負起照護責任，就趕快獨立存錢買房」、「擺脫他們，過好自己的人生」。