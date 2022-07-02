男女真的有「純友誼」嗎？網友認為關鍵是「這一點」！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「男女純友誼」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於男女關係是否存在純友誼的正反熱議焦點、討論聲量與看法。

「他是我的閨蜜啦」、「她只是我的乾妹妹」⋯⋯這些對白可不只會出現在電視劇裡，也是許多人的親身經歷。人與人之間通常是因為相互欣賞而建立關係，但這種欣賞是否能以純粹的友誼維繫下去，還是必然會發展成曖昧情愫呢？

維持「純友誼」難度高 只因關係易受「好感」驅動

男女間是否存在「純友誼」網友正反熱議焦點 Social Lab社群實驗室 製圖

觀察網友對於男女之間是否存在純友誼的看法，可以發現「相信存在純友誼」的網友主張「只要對方不是自己的理想型，就有可能純友誼」，如網友分享「雙方都一定要有彼此在擇偶方面永遠不可能接受的特質」、「我覺得有純友誼啊，如果對方外表不是喜歡的型就會是純友誼」意即面對外在條件、人格特質不符合自己擇偶標準的朋友，就有可能發展純友誼。

此外，也有網友認為「對彼此太熟悉就會是純友誼」，例如「朋友雖然很帥，但就是太熟了所以沒想法」、「對我而言，彼此真的更像是兄妹，無法想像交往的樣子」，隨著認識時間增長，彼此關係越來越熟悉，反而少了神秘感，也減輕曖昧的可能性。

反觀「不相信純友誼」的網友論點，可以發現許多人認為「純友誼是不可能的，一定至少有一方有好感」，認為每段友誼關係的開始必然是某一方有所付出，網友也指出「很多人最愛說自己相信純友誼，但其實另一個人明顯有好感，擺明是養工具人！」那些經常說「相信純友誼」的人，多半是被暗戀、追求而不自知，或故意裝傻。

另一方面，也有網友認為「日久生情」是導致純友誼不可能存在的關鍵。例如傾向跟熟人交往的網友表示「一定要認識這個人一年以上，覺得蠻暸解他才可能有好感」，並補充「所以純友誼到後來都可能變成曖昧」，由於自己會想保持聯絡的好友通常具有優秀特質，稍有不慎就可能對他動情，相較之下，保持純友誼反而更難達成。

你認為男女之間有可能存在純友誼嗎？兩派觀點其實都各有道理，無關好壞。不論你相信哪一派觀點，都別忘記一定要好好把握當下，珍惜眼前人！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》