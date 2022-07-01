婆婆連2年擅拆信 不想幫繳費還拿稅單裝傻問媳：這是啥

信件屬於個人隱私，一般而言不該隨意拆封他人信件。有網友抱怨，婆婆連續兩年拆開她的燃料稅信件，明明婆家有很多台車，不可能不認得燃料稅繳費單，婆婆卻還裝傻說「不知道這什麼？」她表示，婆婆好像很怕她要婆家繳錢，直接回嗆「會自己繳！」

有網友在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文表示，去年婆婆拿著已拆封、寫著她名字的燃料稅繳費單給她，還說「我不知道這張是什麼？」今年舊事再度重演，婆婆還是拿著拆開的信件裝傻說「我不知道這是什麼？」

該網友說，婆家有非常多台汽車，整疊燃料稅繳費單一起寄來家中，婆婆不可能不知道何謂燃料稅，卻還要裝傻，很明顯是怕她要婆家繳錢，她傻眼直呼「與其要講這些話，倒不如安靜的擺桌上」。

不少網友都曾被婆婆拆信，有人留言「剛結婚前幾年，老公和我的信我們會互相拆，婆婆和我說不要拆他兒子的信，那是隱私，但我的信但凡經過婆婆的手都是被拆過的」、「我婆婆還拆開我朋友寄給我的住宿券，在信封上寫著內有住宿券一張，沒多久打電話說，那張住宿券期限到何時，你去住了沒？如果不去就給某某人」。

還有網友留言「「跟她說誰拆誰繳，不要亂拆」、「直接跟她說，拆開的人要繳」、「不知道是什麼，那為什麼要拆」、「我公公也這樣誒！但他是認為他是一家之主，所有東西他都能管！」、「我也因為帳單被拆開生氣過，反應了好多次，前婆婆才終於不拆我帳單」。