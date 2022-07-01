快訊

重複感染定義公布 發病1~3個月內「符合2條件」就算

本土+3萬5699、境外+101 台中、新北5千多例位居一二

增221中重症、121死亡 18歲少女未打疫苗 肺炎併呼吸衰竭亡

婆婆連2年擅拆信 不想幫繳費還拿稅單裝傻問媳：這是啥

聯合新聞網／ 綜合報導
網友婆婆擅自拆開她的燃料稅繳費單。圖／聯合報系資料照片
網友婆婆擅自拆開她的燃料稅繳費單。圖／聯合報系資料照片

信件屬於個人隱私，一般而言不該隨意拆封他人信件。有網友抱怨，婆婆連續兩年拆開她的燃料稅信件，明明婆家有很多台車，不可能不認得燃料稅繳費單，婆婆卻還裝傻說「不知道這什麼？」她表示，婆婆好像很怕她要婆家繳錢，直接回嗆「會自己繳！」

有網友在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文表示，去年婆婆拿著已拆封、寫著她名字的燃料稅繳費單給她，還說「我不知道這張是什麼？」今年舊事再度重演，婆婆還是拿著拆開的信件裝傻說「我不知道這是什麼？」

該網友說，婆家有非常多台汽車，整疊燃料稅繳費單一起寄來家中，婆婆不可能不知道何謂燃料稅，卻還要裝傻，很明顯是怕她要婆家繳錢，她傻眼直呼「與其要講這些話，倒不如安靜的擺桌上」。

不少網友都曾被婆婆拆信，有人留言「剛結婚前幾年，老公和我的信我們會互相拆，婆婆和我說不要拆他兒子的信，那是隱私，但我的信但凡經過婆婆的手都是被拆過的」、「我婆婆還拆開我朋友寄給我的住宿券，在信封上寫著內有住宿券一張，沒多久打電話說，那張住宿券期限到何時，你去住了沒？如果不去就給某某人」。

還有網友留言「「跟她說誰拆誰繳，不要亂拆」、「直接跟她說，拆開的人要繳」、「不知道是什麼，那為什麼要拆」、「我公公也這樣誒！但他是認為他是一家之主，所有東西他都能管！」、「我也因為帳單被拆開生氣過，反應了好多次，前婆婆才終於不拆我帳單」。

婆婆 婆媳紛爭

延伸閱讀

2022下半年財運要旺 五大「風水NG物」千萬要處理

背包超過三公斤恐椎間盤突出！外科醫師教你怎麼背才正確

「直球勝負」老是被甩 中年男靠一招逆轉追到心上人

松山高中學生洩題害全校重考 PTT網友狂轟：其他人會恨死他

相關新聞

婆婆連2年擅拆信 不想幫繳費還拿稅單裝傻問媳：這是啥

信件屬於個人隱私，一般而言不該隨意拆封他人信件。有網友抱怨，婆婆連續兩年拆開她的燃料稅信件，明明婆家有很多台車，不可能不認得燃料稅繳費單，婆婆卻還裝傻說「不知道這什麼？」她表示，婆婆好像很怕她要婆家繳錢，直接回嗆「會自己繳！」

超噁男友「內褲重複穿、垃圾爬滿蟲」 她崩潰喊：愛不下去

養成良好的衛生習慣，不僅讓生活更有品質，也能讓身心處於舒適的狀態。日前一位網友發文抱怨，她的男友非常貼心，不過衛生習慣卻相當差，讓她很受不了直呼「無法愛下去」。

他想買車被拒 驚覺老婆把千萬存款全借給前男友週轉

扯！一名年收約200萬的男子結婚5年以來薪水全交由妻子打理，他近日打算買車卻被老婆、岳父母反對，一問之下才發現，妻子竟將他的存款拿去借給前男友週轉，剩下不到30萬，讓他氣到不行，直呼「我真的很後悔沒有好好保護我自己」。

「直球勝負」老是被甩 中年男靠一招逆轉追到心上人

現代人到了一定年紀都還沒有結婚，甚至連交往對象都沒有的情況越來越普遍。有時也未必是本人沒有意願，但總掌握不到男女交際的訣竅，才會一直處在單身狀態。最近日本媒體，就講了一起中年才好不容易成婚的感情案例。

人夫1天零用錢只有250元 背後故事曝光網狂讚：好老婆

有些夫妻會由其中一方負責理財，有一名人夫每天只有250元零用錢，想不到背後的故事卻相當溫馨，他透露，他的老婆小自己14歲，當年與前妻離婚後欠債160萬，都是老婆陪自己走過這段還債的時期，他也說，「多留一點錢給她，以後小孩不用改叫別人爸爸」。

【生活點滴】陳金鳳／孟夏第一場黃金雨

二十一年前，屋後新闢了一座周長四百公尺的方形公園，運動數年後，發現地上處處都有如十元硬幣大、狀似荷包蛋的莢果，但並沒有特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。