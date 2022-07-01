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超噁男友「內褲重複穿、垃圾爬滿蟲」 她崩潰喊：愛不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO男友衛生習慣太差，讓她非常受不了。示意圖/Ingimage
原PO男友衛生習慣太差，讓她非常受不了。示意圖/Ingimage

養成良好的衛生習慣，不僅讓生活更有品質，也能讓身心處於舒適的狀態。日前一位網友發文抱怨，她的男友善良貼心，不過衛生習慣卻相當差，讓她很受不了直呼「無法愛下去」。

網友在「Dcard發文提到，男友對她很好，天氣熱時會買冰給她，偶爾也會買最喜歡的糖果給她吃。不過男友的衛生習慣非常差，用過的碗從沒洗過，內褲也一直重複穿，吃完喝完的東西也不丟，還會放到長蟲，連牙齒都幾天才刷一次。

她提到，有次離開家好幾天，回家發現不僅垃圾沒丟還長滿蟲，連放一旁的毛線也遭殃，當下氣哭。原PO知道男友很愛她，但對方的行為真的讓她很受不了。

原PO出門幾天回家後發現垃圾放到長蟲，連放一旁的毛線也遭殃。圖擷自Dcard
原PO出門幾天回家後發現垃圾放到長蟲，連放一旁的毛線也遭殃。圖擷自Dcard

不少網友認為這個狀況太誇張，「天啊...我無法欸，有夠噁，內褲一直穿到底是什麼概念？快點分一分吧」、「真的很噁心欸。沒看大家分享不知道，怎麼會有人可以衛生習慣這麼差….這樣是怎麼過生活的…天啊！溝通無效可以直接分了，不然以後還要一起生活嗎？超可怕」、「髒死了，我從沒看過哪個人髒到這種程度，不要指望他會改變，會改早就改了。牛牽到北京還是牛不是講假的，你要當老媽子照顧一輩子嗎？」

許多網友身邊也曾遇過類似的事情，「我爸也差不多一樣髒，這種生活習慣是不可能改的，講太多次他還會腦羞成怒，我爸每次見笑轉生氣都覺得我媽很可憐，慎思啊」、「我前任也是這樣⋯後來就分手了！跟你男友一樣，不刷牙不洗碗、不丟垃圾放到長蟲，真的受不了」。

分手 Dcard

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