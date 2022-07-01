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他想買車被拒 驚覺老婆把千萬存款全借給前男友週轉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人夫發現妻子私自將存款借給前男友。示意圖／ingimage
一名人夫發現妻子私自將存款借給前男友。示意圖／ingimage

扯！一名年收約200萬的男子結婚5年以來薪水全交由妻子打理，他近日打算買車卻被老婆、岳父母反對，一問之下才發現，妻子竟將他的存款拿去借給前男友週轉，剩下不到30萬，讓他氣到不行，直呼「我真的很後悔沒有好好保護我自己」。

一名網友在臉書社團匿名公社上分享他的朋友的故事，一名人夫每年收入約200萬，結婚5年全交由老婆理財，平時休閒只有釣蝦或釣魚，老婆則是家庭主婦，兩人只有養狗、沒有育兒。

該名人夫原打算今年春節換車，想不到他的老婆、岳父母都不同意，直到上月初老婆才告訴他，是因為她把他的存款拿去借給前男友週轉，現在剩下不到30萬。

該名人夫差點「氣到中風」，兩人也因此離婚，他也告訴朋友，「我真的很後悔沒有好好保護我自己，才會到現在錢沒了家也沒了」，發文網友直呼，「真的很替他心酸」。

其他網友紛紛留言「還好有發現，即刻停損，開始新人生」、「沒小孩還不珍惜這有錢有閒的全職生活，真的有夠傻眼」、「還好沒小孩，錢再賺就有了」、「說什麼前男友，我知道錢難有啊」。

還有網友表示，「於我法律人的角度，你可以於離婚兩年內提出離婚剩餘財產分配還可以要到500到600萬回來，至於你前妻沒有錢就把他爸爸媽媽當作連帶保證人，還有前男友，至少你有四個債務人，強制執行的時候可以拍賣掉前岳父岳母的房子，以及前妻的薪水到公司申請扣款強制執行」。

離婚 薪水 債務 結婚

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