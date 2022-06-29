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他「幫別的女人洗澡」女友怒求分手 無奈揭真相卻掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事長照的網友因工作和長輩有身體接觸，卻成為與女友感情危機的引爆點。示意圖／ingimage
一名從事長照的網友因工作和長輩有身體接觸，卻成為與女友感情危機的引爆點。示意圖／ingimage

幫無法自理的長輩處理生活大小事，是從事長照工作人員的日常，不過一名網友卻在Dcard上分享，自己因從事長照工作必須和長輩有身體接觸，卻成為與女友感情危機的引爆點，掀起熱議。

原PO在Dcard上發文表示，因為從事長照工作，得幫很多阿嬤洗澡，然而即使「洗澡」是專業，女友卻整個沒辦法接受，覺得原PO在碰過別人的私處後還碰她的私處，令她感到很噁心，因此要原PO在三個月內考慮，看是換工作或是跟她分手

對此，許多網友無法認同女方想法，紛紛支持原PO分手，「又不是什麼見不得人的工作，女方心態不太好」、「她是不是看不起你的工作？」、「如果我男友是這樣的話，我會覺得他很棒！這種工作不是人人都願意做的，你一定很有愛心」、「如果我男友因為我當護理師要碰男病人的生殖器而不爽，我直接分手」、「天啊，那我男友做消防的，他說他急救過／抱過屍體，我要因為這樣而不讓他抱我嗎？工作是你的使命啊 」。

不過也有網友理解女友心情，認為人非聖賢，若有生理或心理上的潔癖也在所難免，「的確很偉大，但是換到我的話，其實我也不行，就算是婦產科醫生也一樣，所以我會分手，不要浪費你的時間」、「我覺得都沒有對錯耶，而且好像也不是其中一方退一步可以解決的，如果沒辦法只能分手吧…就是趨於現實」、「可以理解女友的心情，是我的話也會覺得怪怪的，如果女友能接受戴手套就戴吧，如果不能接受就分手吧」、「以女生來說，我也覺得這樣會有傳染或是感染疑慮，妥協方式只有你戴手套了」。

長照 分手 婦產科 愛心 Dcard

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