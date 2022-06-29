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婆媽教戰把剛進門媳婦「壓落底」手法 人妻霸氣飛踢對上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友聽到三姑六婆們分享如何把剛進門媳婦「壓落底」的方法，令她啼笑皆非。圖擷自毒姑九賤婆媳討論區
一名女網友聽到三姑六婆們分享如何把剛進門媳婦「壓落底」的方法，令她啼笑皆非。圖擷自毒姑九賤婆媳討論區

對女人來說，結婚意謂著走入另一個家庭，要和男方的家人一起生活，無論是和婆婆或和妯娌們相處都不是件簡單的事。一名女網友分享三姑六婆聊天的內容，是關於如何把剛嫁進門的媳媳「壓落底」（台語，意指控制、馴服對方，使其乖乖聽話），她聽完整段談話覺得非常可笑。

她在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示下班時巧遇住隔壁的三姑六婆聚集一起聊天，聽見她們正在討論有關現代的男女相處模式，並認為現代年輕女生的自由意識太強，彼此分享教戰守則，該如何在媳婦剛娶進門就把她「壓落底」的方法，才不會造成媳婦反抗跟叛逆心太強。

其中有位大嬸興奮地說道：「只要偷偷把兒子的拖鞋壓在媳婦的鞋子上，如此一來媳婦就無法翻身、會乖乖聽話了。」她聽到這邊自己忍不住笑了出來，並認為「什麼年代了怎麼還有人那麼迷信！」

傳統習俗上，相傳這個動作是用來壓住新娘的氣勢，讓新娘嫁進來之後比較好管教，另外，聽說也有些婆婆會在湯圓裡吐口水，新郎新娘入房會吃湯圓就讓媳婦跟兒子吃，而媳婦以後就會乖乖聽婆婆的話。

底下有不少網友也分享自己曾經被「壓落底」的案例，「現在還是有這種婆婆啊，沒事還會在人家鞋上踩幾下，不過，沒關係！晚上我再壓他兒子出氣就好，鞋髒了就叫他兒子處理」、「幾年前我婆婆她也是這樣做，我老公看到一直罵她。」

「笑死人…想當年她也是人家媳婦，女人幹嘛為難女人」、「我結婚時，我婆婆真的用這招，結果我當場用腳踢飛兩雙鞋，來啊！看誰壓誰，用踢的比較快」、「婆婆把換洗的衣服拿來墊在椅子上坐」、「還有聽說戴戒指要一口氣戴到底」、「真的是沒知識的餿主意。」

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