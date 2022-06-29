男友每天和異性聊天有鬼？ 網友勸：做好心理準備

若是另一半每天與異性聊天，自己能夠接受嗎？一名網友就說她男友每天都和他的女性朋友聊天，每周還會一起去喝一次酒，雖然聊天內容都沒有曖昧，但還是讓她不太舒服。其他網友看了則建議「很介意的話趕快跟男友溝通」。

原PO在Dcard以「男友和異性幾乎每天聊天」為題分享，她男友跟某位異性聊天幾乎快一年了，她男友跟那位異性也有好幾位共同朋友，雖然男友都有給她看對話紀錄，都是講講幹話跟分享生活，沒有曖昧的字句，但大概一個禮拜一次會約出來吃飯喝酒，她男友也都會先報備。

她繼續說，她男友依舊在該陪她的時候陪伴在身邊，天天陪她講電話、有時間就見面等，雖然他們的聊天內容沒什麼奇怪的，但多少還是會有點介意，「很好奇各位男生們在有女友的情況下，仍然跟異性常聊天幹話是什麼心態啊？聊久了會有二心嗎？」

網友紛紛留言覺得不尋常，「覺得不能接受，這麼頻繁聊天然後還會單獨出去吃飯喝酒完全不行」、「哪一對情侶不是從朋友開始當起的？聊久了沒感情都難」、「別傻了，那叫精神出軌，私下背著妳做什麼妳會知道嗎？我的狀況跟妳一樣，最後還是被聊走了」、「這種會每天聊天的一定有鬼吧」、「我知道放生很難，但要做好心理準備，從現在開始可以準備止血了。假設你是那個女生，妳會願意跟一個有女友的男生這樣頻繁聯絡嗎？你自己好好想想吧」、「我還是覺得自己的男友要踩好那條線，不要讓另一半不安感一直增生，另外，也可以請男友轉告這位異性朋友，請她自己多注意」。

也有網友建議原PO嘗試與男友溝通，「我覺得不妥，就算真的沒什麼，還是不太喜歡男友經常和其他女生傳訊息聊天、吃飯，有女友感覺應該減少頻率比較好。妳如果不喜歡、很介意的話趕快跟男友溝通喔，一直放心裡的話不太好，就算這裡的人回覆妳他們不介意，也不代表妳就不介意了呀？」、「就算他們真的沒什麼，但妳覺得不舒服就應該跟男友說，不是說要限制他的交友，但他們交流的程度都快比你這個女友頻繁了，男友應該要顧慮到妳的感受稍微避嫌吧。」