她登男友「蝦皮」帳號驚見與小三對話 網傻眼：「蝦」爆了

男女交往需互相尊重，感情才能長久，一名網友抱怨，她跟男友最近大事吵不完，小是不間斷，她還沒嫁進男友家卻要被要求幫忙接男友姊姊的小孩，詢問後卻遭男友反嗆，於是雙方決定先獨自冷靜，沒想到原po竟發現男友竟用購物平台聯絡曖昧對象，令她相當傻眼。

一名網友在「Dcard」感情版發文，她和男友最近常吵架，吵架的原因無非是男友和男友家人對她的要求，她還沒嫁進去，男友卻要求她幫忙接姊姊的幼稚園小孩下課，她詢問為何是自己去接，卻被男友反嗆，「你也是算我們的家人，之後也會這樣幫忙，而且妳又不用上班，時間那麼自由」，對此原po則反駁，自己是在家接案子畫畫工作，並不是不用上班，「人跟人之間講的是互相，我還以為善待你們，你們也會善待我，是我膚淺低估了」。

原po甚至發現，男友竟在雙方協議要獨自冷靜地期間，使用購物平台「蝦皮」聯絡曖昧對象，去年12月時她借用男友的帳號，用完之後忘記登出，沒想到卻發現男友和曖昧對象的對話出現在手機上，從對話可以看到，不是第一次私下聯絡。

原po也表示，因男友日積月累的所作所為，她選擇對他隱瞞自己的收益，出發點只是想看看在他面前，會不會因為自己沒創造價值而被當成「廢人」，在小事上被利用，平時生活他們都是AA制，男友不知道房子是她買的，以為是和原po合租，而她只要求男友付電費。

此文一出，引起不少網友熱烈討論，「這男的實在有夠爛欸」、「分手前，記得利用他的蝦皮帳號反殺一軍」、「媽寶軟爛男，只想著自己才會劈腿，快分」、「真的偷吃什麼工具都用得上⋯」、「祝看破，妳的福氣還在後頭，跟這種人結婚才是倒霉一輩子」、「那女的也很噁，都知道「今天的她就是未來的我」，還不是繼續當小三」、「笑死，那女的還有自覺」、「劇情太猛，這男的太爛」、「雙手支持你，光是看到要你接小孩就爆青筋了，過了門你就是奴隸了，不管對方家世背景，想要自由自在的活就遠離渣男、毒菇、虎菇婆家」。

有網友則相當驚訝，蝦皮也能偷情，「原來這就是傳說中的（其實是宅女小紅podcast講過的）蝦皮開賣場偷吃術」、「第一次看到用蝦皮偷情的，真的『蝦』爆了」、「所以以後蝦皮未來也會被列入查勤名單囉」、「我有任男友也是用蝦皮跟砲友聯絡呢」、「好厲害喔第一次看到蝦皮實例，真的只要有心，蝦皮都不是問題」、「Hi~請問這個還有嗎？ (抱歉看到這句突然出戲笑出來XD」、「現在偷吃的方法很多呢 只要是可以聊天的程式都嘛行…」、「之前還看過用網銀轉帳偷情的，渣男、渣女們的偷吃功力都在更上一層樓呢」。