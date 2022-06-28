嫌兒住媳婦買的房丟臉！婆婆逼扛千萬房貸 附這1條件惹眾怒　　

住媳婦買的房子很丟臉！一名人妻婚後花自己的錢買房，怎料婆婆卻嫌兒子住媳婦買的房很丟臉，為此逼夫妻倆再買一間，房貸大約是1千萬元，但附上一條件，就是要媳婦將自己買的房拿來出租，再用租金幫忙還房貸，讓原Po很傻眼等於我的薪水要支付家用，還要幫忙付房貸，這樣不等於給我養嗎？這樣會比較有面子嗎？」

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」抱怨，婚前討論買房時，婆婆堅決不讓夫妻倆共同持有、平均分攤，所以她婚後乾脆用自己的錢買房，且裝潢費也自己出，本以為這件事就這樣結束了，不料住了一段時間後，婆婆又鬧說要再買一間房。

她表示，婆婆希望能再買一間房並登記在兒子名下，房貸大約1千萬元，原因竟是因為嫌夫妻倆目前住的地方離婆家太遠，而且兒子住在媳婦買的房很「丟臉」。婆婆的說法令原Po不解，「重點在於老公的薪水根本不夠付房貸，房子買了還有裝潢費、家具、家電，這些都是錢啊」。

然而，更令她傻眼的是，婆婆竟要求她把現在這間房出租，再把租金拿來償還房貸，讓她氣得直說「要我付錢可以啊，買我要的房啊！等於我的薪水要支付家用，還要幫忙付房貸，這樣不等於給我養嗎？這樣會比較有面子嗎？」。

文章曝光後，引起網友們熱烈討論，紛紛勸她千萬別答應幫忙付房貸。「真的不用理她欸...先生如果同意，太太最好先嗆明，各人造業各人擔喔」、「這婆婆不要臉，吃人夠夠」、「直接拒絕！請他們對自己的決定負責」、「這婆婆真會算」、「她就是要拿你的錢出來買的意思」、「靠自己最可靠」。