快訊

莊人祥估本土跌破萬例「沒大家想得這麼快」：也許要到七月底

不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半

Novavax疫苗月底50幾萬到貨何時打？莊人祥：7月14日後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌兒住媳婦買的房丟臉！婆婆逼扛千萬房貸 附這1條件惹眾怒　　

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻婚後花自己的錢買房，怎料婆婆卻嫌兒子住媳婦買的房很丟臉，為此逼夫妻倆再買一間，房貸大約是1千萬元，但附上一條件，就是要媳婦將自己買的房拿來出租，再用租金幫忙還房貸。示意圖/ingimage
一名人妻婚後花自己的錢買房，怎料婆婆卻嫌兒子住媳婦買的房很丟臉，為此逼夫妻倆再買一間，房貸大約是1千萬元，但附上一條件，就是要媳婦將自己買的房拿來出租，再用租金幫忙還房貸。示意圖/ingimage

住媳婦買的房子很丟臉！一名人妻婚後花自己的錢買房，怎料婆婆卻嫌兒子住媳婦買的房很丟臉，為此逼夫妻倆再買一間，房貸大約是1千萬元，但附上一條件，就是要媳婦將自己買的房拿來出租，再用租金幫忙還房貸，讓原Po很傻眼等於我的薪水要支付家用，還要幫忙付房貸，這樣不等於給我養嗎？這樣會比較有面子嗎？」

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」抱怨，婚前討論買房時，婆婆堅決不讓夫妻倆共同持有、平均分攤，所以她婚後乾脆用自己的錢買房，且裝潢費也自己出，本以為這件事就這樣結束了，不料住了一段時間後，婆婆又鬧說要再買一間房。

她表示，婆婆希望能再買一間房並登記在兒子名下，房貸大約1千萬元，原因竟是因為嫌夫妻倆目前住的地方離婆家太遠，而且兒子住在媳婦買的房很「丟臉」。婆婆的說法令原Po不解，「重點在於老公的薪水根本不夠付房貸，房子買了還有裝潢費、家具、家電，這些都是錢啊」。

然而，更令她傻眼的是，婆婆竟要求她把現在這間房出租，再把租金拿來償還房貸，讓她氣得直說「要我付錢可以啊，買我要的房啊！等於我的薪水要支付家用，還要幫忙付房貸，這樣不等於給我養嗎？這樣會比較有面子嗎？」。

文章曝光後，引起網友們熱烈討論，紛紛勸她千萬別答應幫忙付房貸。「真的不用理她欸...先生如果同意，太太最好先嗆明，各人造業各人擔喔」、「這婆婆不要臉，吃人夠夠」、「直接拒絕！請他們對自己的決定負責」、「這婆婆真會算」、「她就是要拿你的錢出來買的意思」、「靠自己最可靠」。

房貸 租金

延伸閱讀

從小就熱愛閱讀「沒補習過」 混血北一女孩申請上耶魯

放棄一切全家搬來台灣 瑞典妻曝最怕台這點「日常」：超危險

他批南美館殭屍展2缺點像詐騙 反遭網酸「又不是鬼屋」

她幽默回應面試問題把主管逗得樂翻天 狂收錄取通知

相關新聞

嫌兒住媳婦買的房丟臉！婆婆逼扛千萬房貸 附這1條件惹眾怒　　

住媳婦買的房子很丟臉！一名人妻婚後花自己的錢買房，怎料婆婆卻嫌兒子住媳婦買的房很丟臉，為此逼夫妻倆再買一間，房貸大約是1千萬元，但附上一條件，就是要媳婦將自己買的房拿來出租，再用租金幫忙還房貸...

【心情點滴】林郁／奢侈作為一種經驗

念大學時，習慣在百貨公司買衣服，耐用耐看是原則。因為比路邊攤貴，總趁打折時逛街，即便如此，在零用錢有限的情況下買的件數也...

【我見我思】賽琳娜／模範母親

母親節的前夕，婆婆參加的婦女團體遴選模範母親。其中有一條是孩子都成家立業，而且必須跟媳婦住滿十年才能夠符合模範母親的資格...

【網路徵文‧優勝作品】鄧秋妍／宅家小幸運

二十幾年上班族的起早趕晚，在年初告一段落，加以躲避疫情，我便成了家庭主婦。多年前的剪報食譜早已發黃，這下終於有空來實彈操...

遠距離戀愛如何維持？ 過來人提解方：找出原因並直接溝通

遠距離戀愛對情侶是一大考驗，一名網友就分享他多年面對分離焦慮的經驗，提供同樣面臨相同問題的人一些解藥。

她玩交友軟體遇談得來對象 但通電話因「低音男」瞬間下船

交友軟體在近年很流行，一名網友就分享她在交友軟體上遇到一位很聊得來的男生，不過在聽到對方聲音時就馬上「下船」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。