遠距離戀愛如何維持？ 過來人提解方：找出原因並直接溝通

遠距離戀愛對情侶是一大考驗，一名網友就分享他多年面對分離焦慮的經驗，提供同樣面臨相同問題的人一些解藥。

原PO在Dcard以「情侶分離焦慮／遠距離想對方的時候」為題分享，他是一位分離焦慮非常嚴重的人，每次和女朋友分開時都會在Google搜尋「情侶分離焦慮」，今天又搜尋時發現文章都已看過了，也突然想分享自己慢慢摸索出來的一些方法，「我到現在其實也沒有真的適應的很好，但我覺得逐漸有在找到解藥了」。

他首先將分別的焦慮分為三種類型，「害怕自己一個人的孤單」、「害怕身邊沒有伴侶，失去力量的感覺」、「害怕伴侶身邊有自己沒辦法掌握的事」。

單純針對第一種類型，原PO認為可以透過給自己一點動力參加興趣社團、活動等等，認識新的交友圈，或者是和家人朋友聚餐、出去玩都會改善，他說自己很明白在焦慮的狀態下，要和別人交流會覺得很有壓力，但大家多少有過「和有點久沒見面的朋友約了，出門前突然很抗拒，覺得好尷尬、好麻煩，但見到面後發現也沒那麼糟，其實蠻有趣的！」的感覺，「你只需要給自己一些走入人群的勇氣！」

針對第二種「害怕身邊沒有伴侶，失去力量的感覺」更像是因為和伴侶在一起的時候，能夠依賴對方，並且從對方身上得到很多能量，但離開對方的時候，就開始擔心自己一個人好像「什麼也做不了」、「做什麼都沒意義」。這時候由於失去了某種支持自己的力量，所以就算做了一些轉移注意力的活動，好像也是一時的。

原PO建議，「雖然你和伴侶在一起的時候很開心很快樂，但是別忘了在和對方交往以前、認識以前，你其實也是一個有趣的人。你的快樂並不是只會因為伴侶而快樂」，因為伴侶有很熟悉、很親暱的感受，和沒那麼熟的人相處的時候難免覺得害怕，當然另一半可以是自己最好的朋友，但如果分別讓自己的焦慮感大到忘記自己本來的能力和魅力，這樣是很可惜的。

他接著說，無論是工作、任務、讀書、交友等，都要努力地提醒自己，不要讓自己沒有對方的時候只剩下一半的自己，要讓自己是完整的自己，和伴侶重新見面的那一天才會是1+1，「所以一定要照顧好自己！盡量準時吃飯，準時睡覺，雖然焦慮時很難，不過這是值得努力的金科玉律。」

對於第三點原PO說，如果對方曾經讓自己失去信心，有過言行不一的案例，可以回歸到「我還要繼續相信這樣的人嗎？他以後有可能還是雙面的嗎？」這個問題，想想對方能不能繼續交往，「因為會亂來的人，或是就是不跟你說實話的人，就算你們住在一起，你還是無法信任對方的」。反之，「如果對方不曾做出什麼的話，言行一致的人無論有沒有在你身邊，都還是同一個人。可以試著讓自己找回安全感，多相信對方一些，當然也多相信自己一些！」

原PO並建議從事以下六點行動，來改善狀況：

1. 建立自己的求助清單

列出自己親密的朋友，從和對方出去越不會感到有壓力的開始列，如果有心理師的話也可以列入，在焦慮來襲以前，從相處起來越自在的人開始試著聊聊看、聯絡看看。

2. 在另一半忙碌的時間預先安排事情

最好是安排自己也會開心的活動，比如對方去墾丁玩的時候自己去做美甲等，因為自己也是開心的、充實的狀態，焦慮也會大大緩解。

3. 小日記

如果對方在忙沒空回訊息時，可以試著把自己想要分享的事，整理成一個小日記，不一定要文字形式，也可以拍短片、縮時等，這樣要跟對方分享時，兩方都可以一起回顧，也會變成很可愛的互動。

4. 分析自己，練習直接溝通

找出自己焦慮的導因，分析完可以試試看和伴侶說自己的需求是什麼，並且提出對方可以明確試試看的事。

5. 不要因為想壓抑焦慮反而變得冷淡

原PO分享他之前曾因為自己的情緒一直為對方波動而覺得很累，不自覺造成自己的回覆變得冷淡，所以他建議應坦率一點表達自己的狀態與想法，不然對方可能真的不知道自己在想什麼。

6. 準備以後的開心

像是隔著視訊聊要見面的那天，或是討論可以去哪裡玩、一起做哪些事等等，都可以維持彼此的溫度。