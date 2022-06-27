她玩交友軟體遇談得來對象 但通電話因「低音男」瞬間下船

交友軟體在近年很流行，一名網友就分享她在交友軟體上遇到一位很聊得來的男生，不過在聽到對方聲音時就馬上「下船」。

原PO在Dcard以「講完電話後瞬間下船」為題分享，她前陣子因為疫情在家很無聊，所以就用了某匿名交友軟體打發時間，結果剛好遇到一位蠻好聊的男生，三觀都很合、個性也差不多，也聊了很多自己的心事，原本以為終於輪到她能收穫甜甜的愛情，想不到有天晚上對方說他很無聊想要打電話給原PO，因為她那時有點小暈所以就馬上接通。

結果對方一說「嗨，有聽到嗎？」就讓原PO「瞬間下船」，她解釋對方的聲音超級低音，「也不是說低音不好，就是不符合我的胃口，加上我本身是個聲控，所以遇到這件事我真的不知道怎麼辦」，後來想辦法尬聊10分鐘後，她只好先掰個理由掛斷電話，但對方隔天就傳訊息說「妳的聲音好好聽，以後都講電話好不好」，讓原PO崩潰「拜託，真的不要嗚嗚嗚嗚嗚」。

網友紛紛留言，「『不好，你的聲音不好聽』好了我幫妳打好了，複製貼上送出就可以了」、「他聽完妳的聲音直接暈爛」、「聲音有這麼可怕嗎」、「我低音被很多女生稱讚過耶，還是他是不好聽的低音」、「一個下船，一個暈爛」、「聲控完全懂！我也是遇過文字訊息聊得很來，結果一用語音…對方聲音偏扁，然後有腔調，發音也不是很標準，瞬間冷靜。我可以接受顏值普通聲音好聽，但聲音不好聽，長得再帥我都無法」。