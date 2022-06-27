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女友超正又有異性緣讓他沒安全感 網安慰：在一起就相信她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己的女友很漂亮，但自己各方面都很普通，因而感到不安。示意圖／ingimage
一名網友表示自己的女友很漂亮，但自己各方面都很普通，因而感到不安。示意圖／ingimage

對自己沒自信常常會引發許多問題，一名網友就表示自己的女友很漂亮，但自己各方面都很普通，所以經常對這段感情沒有安全感，但很多網友都建議他自信是可以累積的，而且「在她眼裡你是個很棒的存在」。

原PO在Dcard以「覺得女友又正又可愛 沒安全感」為題分享，他的女友很可愛，朋友也說過很正，甚至問他怎麼追到的，但那不是重點，因為他女友的社交能力很好，也蠻會聊天的，常常認識很多男生跟女生，相較之下，原PO是第一次談戀愛，且自認為在很多方面都輸許多男生，像是長相普通、沒身材、沒腹肌、臉上很多痘痘，還有聊天方式也被朋友說堪稱為神木等級。

他接著表示，女友IG粉絲很多，陌生訊息更是一堆，甚至還有變態，加上女友很常認識人，但似乎男生居多，有可能是男生來認識她的，女友手機也都給原PO看，雖然看起來真的很正常，很多都是聊幾句女友就不回了，有些禮貌性回，甚至一堆都不讀不回，「但我還是有點沒安全感，這是什麼問題？初戀症候群嗎？還是大家也都會因為另一半太夯沒安全感？」

網友們紛紛建議，「都在一起了你就信任她吧，不然我相信你也不會跟她在一起，而且女生也都給看手機了，如果你還是沒辦法會想這麼多，只能說之後會很累」、「有痘痘就去看皮膚科，身材不好就去健身、學穿搭，然後多多充實自己的內涵，當這些小小的成就感一點一點累積，你就會有自信了」、「青菜蘿蔔各有所好，她喜歡你就因為是你，你懂得欣賞她，她也懂得欣賞你，你覺得自己很糟，但在她眼裡你是個很棒的存在，自信一點！」

Dcard

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