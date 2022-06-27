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他不爽女友提「婚前3大契約」 眾人看了反而直言：有道理

聯合新聞網／ 綜合報導
女友提出三大婚前契約，讓他覺得很羞辱人，而且占盡便宜。示意圖／ingimage
女友提出三大婚前契約，讓他覺得很羞辱人，而且占盡便宜。示意圖／ingimage

結婚是人生大事，不僅要考慮兩人的感情是否穩固，雙方家長也會在彼此婚姻中扮演重要角色，一名網友就分享他女友提出婚前三大契約，讓他覺得被羞辱，但其他網友看了卻認為契約有其道理。

原PO在Dcard以「女友要我跟她簽婚前契約」為題分享，他今年28歲，薪水八十幾萬，女友四十萬出頭，在交往期間他常常請客，房子租金也沒跟女友收，他最近問女友有沒有結婚的意願，女友回覆說需考慮一下，因為她今年25歲而已，不想那麼早結婚。

原PO接著說，女友過了三天後拿了一個契約草稿給他，內容有三點，首先是生小孩的話，原PO要讓女友住高級月子中心，一個月五十萬的等級，而且小孩要跟她姓。第二是原PO不用買房，因為她爸媽幫她買了一間房子，但要跟她爸媽住同一條街，而且因為她買房了，所以原PO要負責生活費用，大概是吃飯和水電與網路費，其他衣服、娛樂、化妝品等，女友會自己負責。

最後一點則是夫妻財產分開制，因為女友的爸媽給了她不少股票，每年股利所得就超過原PO薪水了，原PO也說他終於知道為何女友賺那麼少，卻還敢花錢了。但基於以上三點，讓原PO覺得很羞辱人，而且占盡便宜。

網友紛紛留言，「今天反過來說小孩跟你姓，她住你買的房子付生活費，你財產比較多所以夫妻財產分開，你覺得羞辱人嗎？你有占她便宜嗎？如果雙方價值觀一開始就有衝突，不要等結完婚再來討論」、「到底為啥一定要跟男方姓我是真的不懂？跟女方姓就被佔便宜？你是父權遺毒嗎？很多夫妻現在會簽婚前契約，我認為這沒啥，也沒羞辱你啊，那本來也就不是你的財產，你們到時候如果鬧離婚，財產也分的乾淨沒什麽好吵的」、「她先講表示她也算尊重你，更何況，這只是在刻板印象下的男女對換罷了，不能接受就分開吧，找個自己能接受的，祝福你們」、「看來是女生家境比男生好的多，所以要求男生入贅，可接受就接受，不接受就找一個一般家庭的結婚，說到底你高攀人家了」。

Dcard 兩性關係 結婚

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