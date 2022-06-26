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牛排上桌「貼心一舉動」！他下秒氣走曖昧對象 網轟：超級NG

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO自作主張把對方鐵盤上的蛋攪散。 記者蔡家蓁攝影／聯合報系資料照片
原PO自作主張把對方鐵盤上的蛋攪散。 記者蔡家蓁攝影／聯合報系資料照片

和曖昧對象見面時的一舉一動都相當重要，一不小心可能就會踩到對方地雷。日前一名男網友在網路上發文，透露自己擅自幫曖昧對象把牛排的蛋攪碎，沒想到就因此氣走對方，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友在Dcard上以「牛排上面的蛋」為題發文，原PO透露日前和曖昧對象去吃牛排，而當女方去上廁所時，餐點正好上桌，「我就很有紳士風範，幫她把她的牛排旁邊的蛋攪拌的碎碎的」。

沒想到，女方上完廁所回來後便不發一語，只默默坐下來吃東西，「過程當中我找話題跟她聊天，她都不理我，現在吃完了她直接回家，留下我一個人」。在貼文的最後，原PO困惑表示「是舉動太貼心所以感動的對方說不出話來嗎？這樣我是不是有機會？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「玩蛋直接完蛋，誰要是破壞我的蛋，他就不要命了」、「我會超不爽，蛋煮怎樣我都可以，但吃牛排時我就是喜歡吃這樣不熟沒動過的蛋」、「每次有吃牛排的話，最期待的就是挑戰把蛋煎好，而你卻把這唯一的樂趣給毀了」、「這是什麼混亂邪惡，不要攪我的蛋」、「蛋是精華，被這樣弄的話我會爆氣」、「超NG，我沒辦法接受我的蛋變炒蛋」。

另外，也有網友仔細分析，「擅自做這種『紳士舉動』，就細心幫她翻一下蛋就好，這是大家比較能接受的吃法，弄碎看起來很噁心，看著都沒食慾了」、「你太自作主張了，你只會以你的角度來思考事情，沒有照顧到對方的感受」、「要動別人食物最好問一下，沒問就動很沒禮貌」、「畢竟每個人習慣都不同，沒必要做一些不確定有沒有好效果的行為」。

Dcard

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