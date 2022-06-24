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虔誠拜月老卻總得到「怒杯」 網細看問：這是尋人啟事吧？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享她拜月老卻總是得到「怒杯」的狀況。示意圖/聯合報系資料照
網友分享她拜月老卻總是得到「怒杯」的狀況。示意圖/聯合報系資料照

許多單身男女會去拜月老，祈求找到適合的另一半。不過日前一名網友到龍山寺拜月老，卻不斷收到「怒杯」讓她非常疑惑，並表示兩年前來拜月老時也發生過一樣的事情。

網友在「Dcard發文提到，她在龍山寺的月老面前報完基本資料後問：「月老神君你好，我最近有喜歡一個男生，他的名字是…出生於…請問月老有找到這個人嗎？」卻得到怒杯。她再問了一次，依舊得到怒杯。此時她感到一頭霧水，也確定自己沒有報錯資料。

於是她再問：「想請問月老神君，他是我的正緣嗎？我們適合嗎？」又再得到怒杯。最後她問：「請問我可以求紅線嗎？」卻得到笑杯。她表示，兩年前同樣到龍山寺拜月老，當時她報上自己的理想型，也是得到怒杯，也沒求到紅線。她認為自己的要求也不高，直呼自己和月老無緣。

網友留言表示，「妳這個問法…連我看完也怒了啊。我都已經可以想像當時月老是什麼反應了」，他認為原PO簡直把月老當警局通報失蹤人口，一上來就要找人，月老還沒找到人就直問自己和對方是不是正緣，並猜測月老想法：「這丫頭就是來亂的，可以趕快換下一位嗎？這單我不接了行不行（估計已經氣到只能苦笑了）」。

不少網友留言，「我覺得應該是拜拜沒有照著流程走，或者漏掉了某一個程序，準備的東西貢品，很清楚地讓月老爺爺知道妳要的是什麼」、「妳是在尋人啟事吧，這樣不應該找月老」、「蓋筊後要等15分鐘後才能再問同一個問題啊！」

不過這篇貼文讓許多人最在意的是「『怒杯』到底是什麼？」，「第一次看這個說法，不是笑杯蓋杯跟聖杯嗎？」、「應該就是『無』吧」、「通用說法是是蓋杯吧？拒絕、否定的意思，怒杯說法比較少人用。這個問法被蓋杯也是不意外，名字、生日、地址稟報完要有時間給神明查。問是不是正緣？如果是正緣不好好的經營，也遲早是分離的。」

月老 龍山寺 Dcard

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