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發現配偶外遇 你選擇原諒還是畫下婚姻句點？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
發現配偶外遇，你選擇原諒還是畫下婚姻句點？ 圖片來源/Unsplash
發現配偶外遇，你選擇原諒還是畫下婚姻句點？ 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「外遇是否可原諒」話題的網路聲量表現，帶您了解男女網友的熱議話題焦點與看法。

如果某天醒來發現身旁曾經最熟悉深愛的人，卻背著自己在外另有親密愛人，你會選擇轉頭離開，還是原諒或挽回？但夫妻真的能過和好如初，心中沒有絲毫疙瘩嗎？

外遇到底有無對錯？放過自己勝過自怨自艾

外遇可以原諒嗎？男女網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
外遇可以原諒嗎？男女網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

可發現多數男女網友對於「配偶外遇」的話題總是憤慨難平，且大多表示「直接離婚吧」，其中男性網友較多直接表達「戴綠帽就離婚，無須多講」的想法，或提到「不愛了不是錯，沒離婚才是錯」等，認為再多的挽回也無益於事；女性網友則更多是出自於「對自己及對孩子」的考量，認為面對丈夫的外遇，不應委曲求全，更不應將錯誤攬在自己身上。

另方面，相較於「原諒配偶外遇」，更有一派網友是持「先想好下一步怎麼辦」，提到面對外遇雖然難過，但仍可試著尋求第三方的專業諮詢，或與對方理性溝通、釐清夫妻感情出現裂合的原因，但也有人擔心「心裡的疙瘩消不去」，可見「配偶外遇」對男女來說都是難耐的苦痛之一。此外，也有不少女性網友更關注的是，當現行的通姦已除去刑法的處則（通姦除罪化），因此還需先顧全自己的財產、權益。

有些人認為在一段關係中，愧疚與親密，只能擇一；但有些人仍會義無反顧試著挽回即將逝去的愛情。「外遇」是一把利刃，會尖銳地劃過曾經最愛的那人的心，無論離婚與否，並非人人皆有面對這道陰影傷疤的勇氣。若是不愛了，可以再多一點理性、友善的溝通，讓傷口可以更好地痊癒。

觀看原文→https://bit.ly/3A24ONX

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

外遇 離婚

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