快訊

遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

男友只想做超商她嘆「不上進」 網友分兩派有人反轟女：噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友認為男友只想一輩子當超商店員打遊戲，沒有上進心。示意圖/Ingimage
女網友認為男友只想一輩子當超商店員打遊戲，沒有上進心。示意圖/Ingimage

最近時逢畢業季，許多社會新鮮人陸續投入職場。日前一位女網友發文提到，他的男友在畢業典禮結束後說，一輩子只想當超商店員打遊戲，讓她想和男友分手

女網友在「Dcard提到，在畢業典禮結束後，與男友聊到畢業後的發展時，他卻說「蛤，我只想當小7店員打game一輩子耶。」雖然乍聽之下像是玩笑話，但原PO發文指出「只有我知道他真的每個禮拜都在玩遊戲玩到瘋掉」。

原PO認為自己平常會去補英文、考證照，男友卻認為悠哉過一生就夠了，不用這麼辛苦，讓她非常不能理解。直呼平常和男友相處都沒問題，唯獨這個問題讓她想分手。

部分網友支持她的想法，認為原PO男友不夠上進，「對我來說，沒有未來的戀愛沒有必要撐著」、「我會放生，業餘兼差可以，學生時代打工可以，真的要進入職場跟我說要當店員一輩子，我無法」、「如果他不交女友，想自己一個人過的話，我覺得也是不錯啦，但是要走一輩子的話齁，慢走不送」。

不過有另一派網友反對原PO觀點，「工作求穩定 、工作適合他，這是他的生活方式，為什麼不行？你覺得男友不夠有錢直說，金錢問題一律分手，別再說上不上進，噁心」、「小七超商上班一輩子不好嗎？我大學同學加盟超商，他是店長也做得好好地，也結婚了」、「做自己適合且壓力不大的工作過一生也沒什麼不對吧，如果妳男友不想買房生子，超商薪水很夠用了，至少能負擔他自己。男友的選擇沒有對錯，重點是你們價值觀不同，沒有上進一定是對的，如果無法達成共識就分開」。

超商 分手 薪水 Dcard 兩性關係

延伸閱讀

日職／清宮漏接平凡飛球 BIG BOSS苦笑：星星跑進眼裡了嗎

60歲父母都沒醫療險 獨生女大生憂：該存錢還是月繳1萬保費？

失散55年重逢姊妹感動相擁 發現過去只住離對方幾分鐘遠

金門人常到廈門購物？ 網笑回：當天來回只為麥當勞

相關新聞

男友只想做超商她嘆「不上進」 網友分兩派有人反轟女：噁心

最近時逢畢業季，許多社會新鮮人陸續投入職場。日前一位女網友發文提到，他的男友在畢業典禮結束後說，一輩子只想當超商店員打遊戲，讓她想和男友分手。

友要求多邀人「婚宴辦成同學會」新娘怒：辦婚宴=照妖鏡！

有位新娘上網抱怨，邀請大學同學參加婚宴，對方卻嫌她邀的人太少，「為何不比照同學會辦理」，甚至提出「多邀點人」的荒唐要求，讓新娘大嘆「辦婚宴=照妖鏡，是真的」。

婆婆囤積症「蟑螂上餐桌」媳好崩潰 網友：我媽連擦過濕紙巾都留

許多人用不到的東西卻捨不得丟，沒收拾好便會囤積在家中角落。日前一名媳婦發文抱怨，雖和婆婆相處融洽，但婆婆的囤積症卻讓她非常受不了。

家事全丟給老公做 人妻整天滑手機嫌他「做菜難吃」全倒光

結婚之後，兩人如何分工家裡的大小事情，將會成為感情是否持續的關鍵之一。最近日本媒體，就報導了因為分工為由，出現失和的夫妻案例。

論及婚嫁她才知「男友是遠親」被迫分手 網：什麼韓劇情節？

有位女網友在Dcard以「交往八年才知道我的男友是遠親」發文，兩人論及婚嫁，直到雙方父母見面後才發現是親戚，「真是做夢也不會想到，八點檔演到不想演的灑狗血劇情，竟然會發生在我身上」。

婆婆以存錢為由要求「薪水全上繳」 媳婦批：怎有臉說這話

許多家庭規定小孩出了社會要上繳孝親費，不過日前一名網友發文表示，朋友的婆婆以替她存錢為由，要求她將薪水全部上繳，讓媳婦感嘆「婆婆怎麼有臉說這種話！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。