男友只想做超商她嘆「不上進」 網友分兩派有人反轟女：噁心

最近時逢畢業季，許多社會新鮮人陸續投入職場。日前一位女網友發文提到，他的男友在畢業典禮結束後說，一輩子只想當超商店員打遊戲，讓她想和男友分手。

女網友在「Dcard」提到，在畢業典禮結束後，與男友聊到畢業後的發展時，他卻說「蛤，我只想當小7店員打game一輩子耶。」雖然乍聽之下像是玩笑話，但原PO發文指出「只有我知道他真的每個禮拜都在玩遊戲玩到瘋掉」。

原PO認為自己平常會去補英文、考證照，男友卻認為悠哉過一生就夠了，不用這麼辛苦，讓她非常不能理解。直呼平常和男友相處都沒問題，唯獨這個問題讓她想分手。

部分網友支持她的想法，認為原PO男友不夠上進，「對我來說，沒有未來的戀愛沒有必要撐著」、「我會放生，業餘兼差可以，學生時代打工可以，真的要進入職場跟我說要當店員一輩子，我無法」、「如果他不交女友，想自己一個人過的話，我覺得也是不錯啦，但是要走一輩子的話齁，慢走不送」。

不過有另一派網友反對原PO觀點，「工作求穩定 、工作適合他，這是他的生活方式，為什麼不行？你覺得男友不夠有錢直說，金錢問題一律分手，別再說上不上進，噁心」、「小七超商上班一輩子不好嗎？我大學同學加盟超商，他是店長也做得好好地，也結婚了」、「做自己適合且壓力不大的工作過一生也沒什麼不對吧，如果妳男友不想買房生子，超商薪水很夠用了，至少能負擔他自己。男友的選擇沒有對錯，重點是你們價值觀不同，沒有上進一定是對的，如果無法達成共識就分開」。