友要求多邀人「婚宴辦成同學會」新娘怒：辦婚宴=照妖鏡！

結婚是人生大事，除非是簡單登記，否則婚禮一切都是大學問。這兩年正逢疫情，更是苦了新人，要兼顧防疫、精實宴客名單，各種眉角都比疫情前更繁瑣。有位新娘上網抱怨，邀請大學同學參加婚宴，對方卻嫌她邀的人太少，「為何不比照同學會辦理」，甚至提出「多邀點人」的荒唐要求，讓新娘大嘆「辦婚宴=照妖鏡，是真的」。

原po在《Dcard》結婚板發文，畢業後，她只和三、四名較熟的大學同學保持聯絡，她也只打算邀這幾位參加婚禮。原po打算讓同學與同事併桌，還特別安排「嗨咖」的同事同桌，希望炒熱氣氛不會尷尬。同事得知後，大方表示不介意併桌，「沒差！當認識新朋友。」

原po透過表單統計婚宴出席人數，某位大學同學遲遲未填，原po主動詢問，對方表示，「可能沒辦法！剛好有事」。但之後對方聽到要跟同事併桌，開啟抱怨模式，為什麼大學朋友約這麼少，應該多約幾個人，她甚至表示，「我們可以用你婚禮來辦大學同學會？」

原po耐心解釋，畢業後沒跟同學們聯絡，不可能亂炸喜帖。對方卻持續碎念，「我們大學湊一湊10個人，就不用跟別人併桌了」。原po疑惑，「你不是有事不來嗎？」，對方卻回「如果是同學會的話我就去，不是的話那就算了！」原po這才明白對方根本無心祝福婚禮，只是想參加同學會。「七早八早攻山曉啊！為什麼我的婚禮要當作你的同學會啊？想辦同學會你可以自己去辦啊！」

網友拳頭硬了，「把別人一生一次的婚禮當自己同學會？這種人可以放生，掰掰不再聯絡」、「她遲遲不填表單，其實八成是到處打聽有誰去，心裡在打量要不要參加罷了，畢竟她是用參加同學會的心態在看妳的婚禮」、「當成同學會也只是順便而已吧？對著新娘講這種話是要多白目？」。

不少新人也遇過這種雷賓客，「我還有遇到本來沒有要炸他的，一直主動來問還叫我一定要放帖子給他，帖放了位子排了，當天直接放鳥沒來也沒講」、「我是遇到大學同學把婚禮當同學會、廣邀同學...問題是新郎跟同學彼此並沒有那麼熟」、「我的妖魔鬼怪們是私下討論要包多少，還勸『你不要包這麼多啦！這樣我們會很不好意思？』」、「太太朋友找不到人當伴娘，約我太太跟她朋友幫忙，她們還加碼回包，結果後來伴娘們結婚時，她不來，也沒包...整個裝死」、「因為疫情跟場地的關係，沒邀很多朋友，我邀A朋友，結果他擅自邀請了與我普通交情BCD朋友」。