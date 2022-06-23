家事全丟給老公做 人妻整天滑手機嫌他「做菜難吃」全倒光

結婚之後，兩人如何分工家裡的大小事情，將會成為感情是否持續的關鍵之一。最近日本媒體，就報導了因為分工為由，出現失和的夫妻案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導一位化名加納正人的29歲男性，妻子婚後辭掉了本來工廠的正職工作，轉而以家庭主婦為主，再偶爾到便利商店打零工。一直以來妻子都相當溫柔體貼，而且家事一手全包，所以加納也對此非常感激。

不過某一天，加納下班後發現妻子不在家，緊急聯絡之下，才發現老婆居然獨自跑回老家。岳父則在電話的另一頭，痛罵加納平常都不做家事，讓妻子生活一直抱持著巨大的壓力，所以才會受不了離開。

加納雖然感到愧疚，但也發現妻子傳達給岳父母的內容，似乎有些加油添醋，說得好像都是加納強迫老婆的一樣，因此想要辯解。但最終他還是只能道歉，並承諾自己往後會一肩扛起家務，不再勞煩妻子，這才一時解決了風波。

就在這之後，加納不僅平常白天上班，晚上也得負擔家中大小事務。反而老婆無所事事，每天就只有滑手機打發時間，直到等加納下班回來，就催促他快點做飯給她吃。如果加納的料理不合胃口，老婆還會嫌他「這種東西能吃嗎」，並把餐點一口氣全倒掉。

最後讓加納震驚的，是鄰居有天告訴他，表示老婆曾經在停車場前面，和不知名的男士親吻。這才讓加納驚覺，原來老婆之所以性情大變，很可能就是因為外遇的關係。目前他已經委託了徵信社著手調查，希望能掌握證據之後，徹底向老婆攤牌。