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非5職業、年收3百萬不嫁 他推「田僑仔」卻遭女生嫌：降格局

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享某次介紹「田僑仔」給女性朋友認識卻遭拒，更稱「會降格局」。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
網友分享某次介紹「田僑仔」給女性朋友認識卻遭拒，更稱「會降格局」。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

你心中也設有理想的「擇偶條件」嗎？一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享身邊女性友人的擇偶條件，不僅點名必須是5職業、還要求年收3百萬，更在某次介紹優質務農青年時遭拒，因而掀起熱議。

原PO揭露身邊女性友人們的擇偶條件，首先職業必須是醫生、科技新貴、工程師、企業主、公務人員，還要有房有車、有資產，年收入更須300萬元以上。某天，原PO心血來潮想要介紹一位「田僑仔」給女性朋友們認識，不僅一樣很能賺，個性好、很疼愛另一半，三觀正常、長相普通，然而她們聽到「務農」兩字竟都急搖頭，還稱會「降她們的格局」，讓原PO都聽傻了。

對此，多數網友們都對女性朋友們的反應感到不解，「我老公就是青農耶，種水稻的，很顧家都不會亂跑」、「真正的大咖就是務農的土豪」、「談對象就好好談，要許願請去廟裡好嗎？」、「很多年輕農夫都是潛力無窮啊」；不過也有人駁斥，「男人也是（挑）喔！要身材好，不愛玩，孝順有禮貌，會做家事又能煮菜，會打扮還不能愛花錢」、「別把一竿子打翻所有女生，我就從來不在乎對方職業、年齡、外面有沒有小三什麼的」、「她們在選男生、男生也在選女生！」。

不過，也有網友認為，務農家庭的長輩通常較為傳統，加上恐需協助農事，確實會讓現代女性避之唯恐不及，「結婚是兩個家庭的事。務農沒有不好，但務農的長輩通常很傳統」、「務農要顧田水，天沒亮就要起床，一般女生誰願意」、「今天就算嫁過去了，請問土地房屋是誰的名字，就算住著鄉下的豪宅，但是生活機能方便嗎？還有一個最大的重點，會做死累死...」。

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