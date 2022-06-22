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人妻花光4萬生活費喊沒錢繳房租 夫知真相崩潰：買這要幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人夫抱怨給了4萬元月生活費，老婆說買日用品全光花，所以沒錢付房租，令他超生氣。示意圖／ingimage
一位人夫抱怨給了4萬元月生活費，老婆說買日用品全光花，所以沒錢付房租，令他超生氣。示意圖／ingimage

高物價時代，租屋族每月房租、水電、伙食等日常開銷負擔不小，一位人夫抱怨給了4萬元生活費，老婆竟然說買日用品花光了，沒錢繳房租，他氣到開罵竟遭老婆反嗆「憑什麼罵我」，讓他傻眼直呼「不罵她罵誰？怎麼還搞得像是我的錯一樣！」

一位人夫在《靠北租屋2.0》發文寫道，老婆跟他說這個月生活費買日用品都花光了，沒法再支付房租，令他驚訝「4萬生活費還能買日用品買到花光光，是買了奢侈品嗎？」，追問之下，老婆才說在賣場買了要價數千元的知名廠牌吹風機。

這下人夫更氣了，把老婆罵了一頓，認為「家裡又不缺吹風機，買這個要幹嘛」，搞到沒錢繳房租。沒想到，老婆哭著說她只是想買一個好用的吹風機有錯嗎？回嗆「憑什麼罵我」，老婆的反應讓他傻眼，直呼「現在我都要沒錢繳房租了，不罵她罵誰？怎麼還搞得像是我的錯一樣！」

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「可以。不懂得量入為出該罵！」、「原來錢是這樣理的」、「她不能管錢」、「金錢權要馬上收回，沒有度的人太危險」、「以後錢自己管吧」、「離婚吧」。

但也有人提出疑問，「買台幾千塊的吹風機就能爆表…你生活費房租占比很高喔～」、「4萬生活費─幾千塊吹風機＝０，是我數學有問題？房租到底多少？會因為買個幾千塊的吹風機就繳不出來？」、「去掉房租管理費與水電剩多少錢？」、「所以房租多少？如果房租很高，那剩下沒多少錢供花用吧？人就只會挑自己有利的講」。

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