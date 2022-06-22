媽擔憂問女兒「為何要去工地打工？」 真相曝光讓網笑歪

小孩出社會後，做為父母都會擔心自己的孩子有沒有好好照顧自己，一名網友就分享她媽媽有天突然問她，「為什麼要去工地打工？」讓她傻眼，真相曝光令其他網友看了也爆笑。

原PO在Dcard以「媽媽問我為什麼在工地打工」為題表示，她的工作是行政助理，但因最近確診需要一人一室，就都關在房間裡工作，原PO媽媽突然傳訊息問她，「為什麼要去工地打工？有困難可以跟家裡說。爸爸看到也很擔心」。

這讓她哭笑不得，因為真相是原PO很愛玩英文知識王的PK賽背單字，她的遊戲名字叫「工地主任」，還特別用IG特效幫自己戴工地帽，就被誤會了。原PO媽媽事後還說，「媽媽給妳生的漂漂亮亮，妳幹嘛叫工地主任。那妳可以改名嗎？叫工地公主之類的」。

原PO媽圖問，「為什麼要去工地打工？有困難可以跟家裡說。爸爸看到也很擔心」。圖擷自 Dcard

真相曝光，原來是原PO很愛玩英文知識王的PK賽背單字，她的遊戲名字叫「工地主任」。圖擷自 Dcard

網友看了紛紛留言，「工地公主？笑死」、「有比較好嗎？一樣是工地啊，看來媽咪在意的根本不是工地是職稱」、「為什麼媽媽們打字的風格都很像啊？」、「你媽夭壽讚，還很有梗」、「超級超好笑哈哈」、「笑死，這個英文PK我有玩，我叫蟑螂公子」、「媽媽好可愛，太認真了」、「我以為我在看有趣版」、「超好笑，媽咪也太可愛了吧」。