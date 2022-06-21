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護理師休假3天卻逃回醫院 家中「離譜原因」引網驚呼：太過分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護理師難得休假3天，卻被夫家叫去照顧中風的公公。護理師示意圖／ingimage
一名護理師難得休假3天，卻被夫家叫去照顧中風的公公。護理師示意圖／ingimage

疫情期間醫護人員忙翻天，幾乎沒有時間休假，一名護理師卻放棄難得排休的3天假，臨時跑回醫院上班，原來是夫家一聽說她要休假，就要求她幫忙照顧中風的公公，逼得她連放假都無法好好休息，原因曝光後立馬引起網友公憤，直指夫家太過份。

一名醫師在臉書社團「爆怨公社發文替一名護理師抱不平，據原po描述，一位護理師已經很久沒休假，尤其在疫情爆發後更是一直住在宿舍，所以本打算連排3天假回家休息一下，結果休假當天該名護理師卻又跑回醫院上班。

原po一問之下才得知，原來是護理師的婆婆、小姑和丈夫知道她要休假，就叫她這3天回苗栗照顧中風的公公，還對護理師說，「終於有人替手，可以好好休息一下了」，最終護理師選擇放棄休假，繼續上班。

許多網友看完貼文也為這名護理師叫屈，「沒良心的夫家....可以回娘家休息一下」、「這家人怎麼這麼沒良心啊？這種話說的出來！」、「有事的時候，媳婦是自己人，有好康的時候，媳婦就是外人了」、「好過份有夠自私～想休息請自己花錢請看護～媳婦不是免費佣人」。

也有網友指責丈夫不夠維護妻子，「無能丈夫，連自己妻子都不懂得護著」、「這個ㄤ（夫）也是欠修理，自己爸爸不會自己照顧去嗎？」、「這老公腦袋是進水了嗎？起碼也該帶老婆吃頓大餐慰勞她的辛勞」。

護理師 媳婦 中風 爆怨公社

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